Yüzyılın projesinde büyük gün geldi! İlk kuralar bugün o ilimizde çekiliyor: 500 bin konut için geri sayım başladı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi için ilk kuraların bugün deprem bölgesindeki Adıyaman'da çekileceğini duyurdu.

Bakan Kurum, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz gün asrın inşasında 455 bininci konutumuzun anahtarını teslim etmenin mutluluğunu yaşadık. Bugün ise Yüzyılın Konut Projesi’nde 500 bin sosyal konut kampanyamızın ilk kuralarını çekecek, ilk hak sahiplerinin sevincine ortak olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde durmak yok, milletimiz için çalışmaya devam" dedi. Ayrıca Bakan Kurum'un paylaştığı infografiğe göre; 30 Aralık’ta Şırnak ve Hakkari'de, 5 Ocak'ta Siirt ve Van’da, 6 Ocak'ta Mardin ve Ağrı'da, 7 Ocak'ta Batman'da kura çekimleri yapılacak. (DHA)