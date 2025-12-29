  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Konut Projeleri Yüzyılın projesinde büyük gün geldi! İlk kuralar bugün o ilimizde çekiliyor: 500 bin konut için geri sayım başladı
Konut Projeleri

Yüzyılın projesinde büyük gün geldi! İlk kuralar bugün o ilimizde çekiliyor: 500 bin konut için geri sayım başladı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Yüzyılın projesinde büyük gün geldi! İlk kuralar bugün o ilimizde çekiliyor: 500 bin konut için geri sayım başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonlarca vatandaşı heyecanlandıran "Yüzyılın Konut Projesi"nde tarihi adımı duyurdu. 81 ilde inşa edilecek toplam 500 bin sosyal konut için beklenen kura çekim süreci resmen başlıyor. Bakan Kurum, dev projenin ilk kura töreninin bugün deprem bölgesinin yaralarını sarmaya devam eden Adıyaman'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi için ilk kuraların bugün deprem bölgesindeki Adıyaman'da çekileceğini duyurdu.

 

Bakan Kurum, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz gün asrın inşasında 455 bininci konutumuzun anahtarını teslim etmenin mutluluğunu yaşadık. Bugün ise Yüzyılın Konut Projesi’nde 500 bin sosyal konut kampanyamızın ilk kuralarını çekecek, ilk hak sahiplerinin sevincine ortak olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde durmak yok, milletimiz için çalışmaya devam" dedi. Ayrıca Bakan Kurum'un paylaştığı infografiğe göre; 30 Aralık’ta Şırnak ve Hakkari'de, 5 Ocak'ta Siirt ve Van’da, 6 Ocak'ta Mardin ve Ağrı'da, 7 Ocak'ta Batman'da kura çekimleri yapılacak. (DHA)

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem konutlarına ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem konutlarına ilişkin paylaşım

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem konutlarına ilişkin paylaşım

Deprem bölgesinde 455 bininci konut teslim ediliyor! Bahçeli'den törende flaş sözler
Deprem bölgesinde 455 bininci konut teslim ediliyor! Bahçeli'den törende flaş sözler

Siyaset

Deprem bölgesinde 455 bininci konut teslim ediliyor! Bahçeli'den törende flaş sözler

455 bininci konut teslim töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler
455 bininci konut teslim töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler

Siyaset

455 bininci konut teslim töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler

Yalan makinesi Sözcü ve Cumhuriyet fena yakalandı! Bir yanda 455 bin konut, bir yanda ihanette pişti
Yalan makinesi Sözcü ve Cumhuriyet fena yakalandı! Bir yanda 455 bin konut, bir yanda ihanette pişti

Gündem

Yalan makinesi Sözcü ve Cumhuriyet fena yakalandı! Bir yanda 455 bin konut, bir yanda ihanette pişti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23