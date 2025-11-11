Yüzyılın konut projesine yoğun ilgi! Vatandaşlar bankalara koştu

Günlerdir büyük bir heyecanla beklenen Yüzyılın Konut Projesi için başvurular dün itibarıyla başladı.

Vatandaşlar başvurularını e-Devlet üzerinden veya Ziraat Bankası, Halk Bankası ile Emlak Katılım şubelerinden yapabiliyor. Başvuruların başlamasıyla birlikte şubelerin önünde uzun kuyruklar oluştu. Konut sahibi olmak isteyenler, sabahın erken saatlerinden itibaren bizzat ilgili şubelere giderek işlemlerini gerçekleştirdi.

E-DEVLET'E SINIRLI ERİŞİM

e-Devlet üzerinden yapılacak başvurularda sistemsel yoğunluğu azaltmak için yalnızca kampanyanın ilk 5 gününde; T.C. Kimlik Numarası’nın son rakamına göre başvuru alınacak. 10 Kasım’da (dün) TCKN’nin son rakamı ‘0’ olanlar başvurusunu tamamladı. 11 Kasım’da son rakamı ‘2’, 12 Kasım’da ‘4’, 13 Kasım’da ‘6’, 14 Kasım’da ise ‘8’ olan vatandaşların başvuruları alınacak. 15 Kasım itibarıyla da kimlik numarasına bakılmaksızın tüm vatandaşlar başvuru yapabilecek. Yetkili banka şubelerine yapılacak başvurularda ise kimlik numarası şartı aranmayacak. Başvuru sürecine büyük ilgi gösteren vatandaşlar, e-Devlet'e teknik sorunlar nedeniyle ulaşmakta zorluk çekti. Yetkililer, sorunun geçici olduğunu ve başvuruların online olarak güvenli bir şekilde devam edeceğini belirtiyor. e-Devlet üzerinden başvurular 18 Aralık’ta, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık’ta sona erecek. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri başvurularını yalnızca banka şubeleri üzerinden ve başvuru ücreti ödemeden yapabilecek.

Süreç nasıl işliyor?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, NSosyal hesabından başvuru sürecini adım adım anlatan bir video paylaştı. Videoda şu bilgilere yer verildi: "e-Devlet'ten 'TOKİ Konut İş Yeri Başvuru' ekranına tıklanır. 500 bin sosyal konut projesi seçilir. 'Onayla' butonuna tıklanır. İncelemenin ardından bankalar, başvuru sahibinin adına hesap açar. SMS olarak başvuru sahibine hesap numarası bildirilir. 5 bin lira başvuru ücreti bu hesaba yatırılır. Belirlenen süre içinde hesaba para yatırmazsanız başvurunuz iptal edilir."