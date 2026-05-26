Kerem Aktürkoğlu'dan sakatlığıyla ilgili açıklama
Kerem Aktürkoğlu, kısa bir tedavinin ardından çalışmalarına devam edeceğini açıkladı.
A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası için çalışmalarını sürdürüyor. Montella yönetiminde dev turnuvaya hazırlanan ay-yıldızlı ekipte geçtiğimiz gün Kerem Aktürkoğlu sakatlık yaşamıştı. Milli futbolcudan durumuna ilişkin açıklama geldi.
Antrenmanda sakatlanan Kerem Aktürkoğlu acılar içinde yerde kalmış, sağlık ekibi ise hemen müdahalede bulunmuştu. Milli futbolcu son durumuna ilişkin bilgi verdi.
Kerem Aktürkoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"KISA BİR TEDAVİNİN ARDINDAN DEVAM EDECEĞİM"
"Kısa bir tedavi sürecinden sonra Dünya Kupası için çalışmalarıma kaldığım yerden devam edeceğim. Arayan, mesaj atan, iyi dileklerini ileten herkese teşekkür ederim."