Carrefour İsrail'in Gazze'deki soykırımına böyle destek olmuş!

Dünyaca ünlü perakende zinciri Carrefour'un Gazze Şeridi'ndeki soykırım savaşı sırasında İsrail ordusuna sağladığı destek sebebiyle boykot çağrıları artıyor.

Carrefour'un savaş sırasında İsrail ordusunun 8 ayrı tümenine destek olduğu biliniyor.

Carrefour, ilk olarak 10 Ekim 2023'te İsrail ordusundaki askerlere binlerce kişisel bakım paketi göndermek üzere bir kampanya başlatmıştı.

Yardım paketlerinin gönderildiği birlikler arasında 162'nci Güney Tümeni, Batı Şeria'daki 877'nci Tümen ve özel birliklerden Egoz, Magellan ile Oketz bulunuyor.

Bu desteğin, askeri birliklerin ihtiyaçlarını karşılamaya dönük olduğu belirtiliyor.

Carrefour, Gazze'de sivillerin İsrail ablukasu sebebiyle hijyen malzemeleri ve temiz suya ulaşmakta zorlandığı bir dönemde İsrail askerlerine şampuan, deodorant, kahvaltılık gevrek, enerji barı ve bisküvi gibi ürünler dağıttı.

Aktivist gruplar, Carrefour'u "İsrail ordusunun saha lojistiğine katkı sağlamakla" suçluyor. Sosyal medyada yayılan görsellerde askerlerin Carrefour kolileri ve ürünleriyle birlikte görüntülenmesi de eleştirilerin odağında yer alıyor.

Carrefour, 16-17 Ekim 2023 tarihlerinde İsrail ordusuna yönelik desteğini sürdürerek 3 bin gıda paketi daha göndermişti. Bu paketler zırhlı birliklere, Golani Tugayı ve Gazze Tümeni gibi birliklere ulaştırıldı.

Carrefour zamanla desteğini İsrail Savunma Bakanlığı ve COGAT adlı kuruma kadar genişletti. COGAT, İsrail ordusunun Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki sivil işlerden sorumlu kurumu.

