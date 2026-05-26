Trump’tan Müslüman ülkelere “İbrahim Anlaşmaları” dayatması! Türkiye bunun neresinde?

Donald Trump, İran ile yürütülen anlaşma sürecini fırsata çevirerek bölge ülkelerine terörist İsrail ile normalleşmeyi öngören İbrahim Anlaşmaları'nı dayatmaya kalkıştı. Orta Doğu'yu tamamen ABD-İsrail eksenine hapsetmeyi hedefleyen bu adım, bölge liderlerine yönelik açık bir boyun eğdirme girişimi olarak öne çıkıyor

ABD ve İran arasında olası bir anlaşmaya dair belirsizlik sürerken, Trump sosyal medya platformu Truth üzerinden kapsamlı bir açıklama yayımladı. İran ile yürütülen müzakerelerin iyi bir seyir izlediğini belirten Trump, sürecin ya herkes için harika bir netice vereceğini ya da tamamen masadan kalkacağını ifade etti. Savaş ihtimaline karşı hazırlıklı olduklarını belirten Trump, yine de kimsenin böyle bir çatışmayı arzu etmediğini dile getirdi.

Geçtiğimiz hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Pakistan, Mısır, Ürdün ve Bahreyn liderleriyle yaptığı görüşmelere değinen Trump, asıl niyetini açıkşaldı. Bu ülkelerin liderlerine eş zamanlı olarak İbrahim Anlaşmaları'nı imzalamaları gerektiğini söyleyen Trump, söz konusu adımın Orta Doğu'ya beş bin yıldır ilk kez "gerçek güç, kuvvet ve barış" getireceğini ifade etti.

Sürecin Suudi Arabistan ve Katar'ın derhal anlaşmayı imzalamasıyla başlaması gerektiğini ve diğer ülkelerin de bu yolu izlemesini dikte eden Trump, imza atmayanların "kötü niyetli" sayılarak bu düzenden dışlanacağını söyledi.

Trump, görüştüğü liderlerin, anlaşma sağlandığı takdirde İran'ın da İbrahim Anlaşmaları'na dâhil olmasından onur duyacaklarını kendisine ilettiğini öne sürdü. Açıklamasında, İran'ın kendisiyle bir anlaşma imzalaması halinde, Tahran yönetiminin de bu küresel koalisyonun bir parçası olmasından memnuniyet duyacağını belirten Trump, tahayyülündeki yeni Orta Doğu düzenini özetledi. Mesajının sonunda ise temsilcilerine, adı geçen ülkelerin söz konusu metne imza atması için "süreci derhal başlatma talimatı" verdiğini duyurdu.

İbrahim Anlaşmaları nedir?

Trump’ın ilk başkanlık döneminde devreye sokulan İbrahim Anlaşmaları; Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Fas’ın Siyonist İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesiyle 2020 yılında hayata geçirildi. Sözde "bölgesel iş birliği" ve "dinler arası hoşgörü" gibi süslü ifadelerle pazarlanan bu mutabakat, gerçekte bölge ülkelerinin Filistin davasına sırt çevirerek işgalci rejimle bütünleşmesine sebep oldu.