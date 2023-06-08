Yüzyılın kabinesi sahaya indi

Zekeriya Say İstanbul

28 Mayıs’ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin üzerinden henüz bir hafta bile geçmeden hükümet kurulurken, önceki gün Başkan Erdoğan liderliğinde ilk defa bir araya gelen ve dün Meclis’te törenle yemin eden çiçeği burnunda bakanlar, ayağının tozuyla soluğu sahada aldı.

Yüzyılın Kabinesinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki yemin töreninin ardından ilk olarak deprem bölgesini ziyaret edeceğini açıklarken, Gölbaşı’ndaki Hacılar İlkokulu ile Hacılar Ortaokulu’nu ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrenci ve öğretmenlerle istişareler gerçekleştirdi. Yeni dönemde atılacak adımları açıklayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise, “KOBİ Yatırım Bankası kurulacak, Genç girişimcilerin finansmana erişimleri kolaylaştırılacak, 2028’e kadar 5 ülkede Uluslararası Teknoloji Pazarlama Ofisi kurulacak ve Elektrikli araçlar için yüksek hızlı şarj istasyonları yaygınlaştırılacak” sözleriyle, yeni dönemin müjdelerini sıraladı.

Bismillah diyerek başladılar

Önceliklerinin afet bölgesindeki çalışmalar olduğuna dikkati çeken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise bürokratlarla ilk toplantısını gerçekleştirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Fransa’da düzenlenen 2023 VIRTUS Global Oyunları’nda para masa tenisi branşında altın madalya kazanarak 2024 Paris Paralimpik Oyunları’na katılma hakkı elde eden özel sporcu Ebru Acer’i tebrik etti.

85 milyonluk Türk halkına hizmet etmek için kolları sıvayan ve yemin töreninin ardından ‘Bismillah” diyerek sahaya inen bakanların hizmet aşkını Akit’e değerlendiren uzmanlar, “Yüzyılın kabinesi, yeni dönemin gayretle ve hakkaniyetle geçeceğinin mesajını ilk günden verdi” görüşünde birleşti.

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Türkiye'nin meselelerini bilen isimler göreve getirildi

Konuyla ilgili Akit’e konuşan Siyaset Bilimci Yılmaz Altunsoy, yeni kabinenin genç, dinamik, heyecanlı, alanında uzman, Türkiye’nin meselelerini bilen, yıpranmamış ve çok iyi yetiştirmiş insanlardan müteşekkil olduğunu belirterek “Görev dağılımının ve yemin töreninin ardından da kendi sahalarında çalışmaya başladılar. Bu Başkanlık sisteminin getirdiği bir konfordur. Yeni sistemin getirdiği bir hızlı karar alma sisteminin neticesidir. Bizim içerisinde bulunduğumuz coğrafya istikrasızlığı, kaosu kaldıracak bir coğrafya değildir. Yeni kabinenin bu kadar hızlı göreve başlaması, Türkiye’nin meleslerinin çözümü için adım atması ülkemiz için önemli bir kazanımdır. Yeni kabine inşallah ekonomi, sosyal alan, hukuk, deprem bölgesi, yeni Anayasa, dışişleri ve bölgesel konularda çok hızlı şekilde sorunları çözecek ve Türkiye’yi geleceğe hazırlayacaktır” dedi.

Seçimlerden bir hafta sonra hükümetin kurulduğunu ve kabinenin Meclis’te yemin ettiğini hatırlatan Altunsoy şöyle devam etti: “Eğer parlamenter sistem olsaydı hükümet kurma çalışmaları en az bir-iki ay sürecekti. Kurulamazsa hükümeti kurma görevi cumhurbaşkanı tarafından ikinci partiye verilecekti. Devlet işleri aylarca gecikecek, belki erken seçim ihtimali bile olacaktı.”

Türkiye'nin uçuş kabinesi

Hukukçu Mehmet Kırmızı ise şunları kaydetti: “Yeni kabine teknokrat ve siyasi isimlerin birleşmesinden oluşuyor. Alanında üst düzey yöneticilerin, daha önce bakanlık yapan isimlerin, ilklere imza atmış yöneticilerin yer aldığı ve 2002 kodları taşıyan, AK Parti’nin en güçlü olduğu döneme benzeyen bir kabine karşımızda. İcracı bir kabine. Devir teslim yapıldığı gün icraya geçen, hemen icraatlara başlayan bir kabine ile karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanımızın ‘uçuş dönemi’ dediği dönemin şifrelerini bize gösteriyor. Bu kabine ile birlikte ülkede çok şey değişecek. Deprem konutları hızlıca tamamlanacak, savunma sanayi atılımlarına devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın alanında zirve isimleri bir araya getirmesi yeni dönemde nasıl bir çalışma yapacağının sinyalini vermiş durumda.”