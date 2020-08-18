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Dünya Yüzyılın itirafı: BAE Veliaht Prensi Zayed 25 yıldır bize çalışıyor
Dünya

Yüzyılın itirafı: BAE Veliaht Prensi Zayed 25 yıldır bize çalışıyor

BAE'nin İsrail'le normalleşme adımlarını atmasından 2 ay önce, İsrail medyası Zayed'in 25 yıldır kendilerine çalıştığı itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-18 20:13:00 - 2020-08-18 20:14:37
Yüzyılın itirafı: BAE Veliaht Prensi Zayed 25 yıldır bize çalışıyor

Geçtiğimiz günlerde İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ABD'nin aracılığıyla normalleşmek için anlaşmaya varmıştı. İslam dünyasından BAE'ye tepkiler gelmeye devam ederken İsrail medyasından ise çarpıcı bir itiraf ortaya çıktı.

Anlaşmadan 2 ay önce ise İsrail medyasında, BAE Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed ile ilgili önemli bir iddiaya yer verildi.

25 yıldır İsrail'e çalışıyor

İsrail'de yayın yapan Kanal 13’ün siyaset muhabiri Barak Ravid, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’in 25 yıldır Tel Aviv ile birlikte çalıştığını söyledi.

Söz konusu beraberliği, işgalci İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak planında da devam ettiği duyurulmuştu.

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