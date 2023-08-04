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Ekonomi "Yüzyılın enerjisi yükleniyor"
Ekonomi

"Yüzyılın enerjisi yükleniyor"

Yeniakit Publisher
2023-08-04 08:25:00 -

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santralinde (HES) depolanan su miktarının 1,5 milyar metreküpe ulaştığını "yüzyılın enerjisi yükleniyor" etiketi ile duyurdu.

Türkiye'nin en önemli enerji projelerinden biri olan Yusufeli Barajı'nda su seviyesi yükselmeye devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçen yıl 22 Kasım'da açılışı yapılan Yusufeli Barajı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yumaklı yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Mühendisliğin ve emeğin zirveye yükselişi sürüyor. Yusufeli Barajı ve HES’te su yüksekliği 188 metreye, depolanan su miktarı 1,5 milyar metreküpe ulaştı. Kendi kategorisinde dünyanın 5’inci en yüksek barajı, elektrik üretimi için gün sayıyor. Yüzyılın enerjisi yükleniyor."

Yumaklı, barajda drone ile çekilen görüntülere de yer verdi.
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