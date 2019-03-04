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Yüzyılın cinneti cinsiyet eşitliği

Başkan Erdoğan’ın ‘dindar nesil yetiştirme’ idealine karşı sahaya sürülen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi ile ilgili şok gerçeğe Akit ulaştı. TCEP politikalarını uygulayanların gerçek yüzü Aile Akademisi tarafından hazırlanan “10 Maddede Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Nedir” başlıklı araştırmayla deşifre oldu.

04 Mart 2019 Pazartesi 12:09
Yüzyılın cinneti cinsiyet eşitliği

Gazetemiz Akit’in ısrarlı yayınları sonrası MEB ve YÖK’ün vazgeçtiği Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi’nin kirli yüzü akademik bir çalışma sonucu ifşa edildi. Müslüman Türk milletinin ahlaki normlarını yerle bir etmek ve sosyal düzenini sarsmak için Batılı ülkeler vasıtasıyla ülkemize dayatılmak istenen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi, ülkemiz için büyük tehlike arz ediyor. Kadın erkek ilişkileri ve toplum yaşantımız üzerine derin araştırmalarıyla bilinen “Aile Akademisi Derneği’nin hazırladığı 10 Maddede Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Nedir?” raporu, karşı karşıya kaldığımız ifsadın büyüklüğünü de gözler önüne seriyor. TCEP’in, sözde bilimsel alt yapısını oluşturan akademisyenlerin eserlerinin ve söylemlerinin incelendiği araştırmada çarpıcı tespitlere yer veriliyor. “Özgür irade ve politik olarak doğru davranmak adına biyolojinin beyin üzerindeki etkisini görmezden gelmeyi deniyoruz, kendi doğamızla savaşıyoruz” söylemini şiar edinen TCEP uygulayıcılarının esas gayesinin ‘fıtrattan gelen kadın ve erkek davranışlarının değiştirilebilirliğine’  zemin hazırlamak olduğuna dikkat çekiliyor.

LGBTİ sapkınlığı özendiriliyor!

Literatürlerine kattıkları gayri ahlaki kavramlarla, “namus” mefhumunun yerle bir edildiğinin belirtildiği araştırmada, ‘din olgusuyla hesaplaşma’ söylemleri adı altında, ‘dini değer yargılarımızın’ hafife alındığına da vurgu yapılıyor. TCEP savunucularının çarpıtılmış araştırma sonuçlarını sıklıkla kullandığına değinilen araştırmada, manipülasyonlar üzerinden, ‘aile kavramının yok edilmek istendiğine’ işaret ediliyor. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikaları’nın, kadının annelik rolünü tehlikeli olarak lanse ettiğine atıfta bulunulan araştırmada, 18 yaş altı ilişkilerin ise flört söylemleriyle basitleştirildiği belirtiliyor. ‘Cinsel yönelim’ söylemleri üzerinden LGBTİ sapkınlığının meşrulaştırıldığının ve bunun yıkıcı sonuçlarının olacağının ifade edildiği araştırmada, “Yeniden yazmaya var mısın?” sloganıyla, ‘kadın ve erkek kimliklerinin yok sayılması’nın temelinin atıldığına vurgu yapılıyor.

Materyalist ve hedonist bir gençlik

TCEP politikalarını benimseyenlerin, ‘ayrımcılık’ tabirini sıklıkla kullandıklarının kaydedildiği araştırmada, ‘kadın ve erkek arasında çatışmaların çıkarılmasının’ hedeflendiğine işaret ediliyor. Kadın ve erkek gibi iki temel cinsiyet arasında çıkartılacak suni çatışmaların, toplumsal travmaya neden olacağına dikkat çekiliyor. ‘Toplumsal cinsiyet gelenek/örf/din’ gibi temel değerlerimizin hedef alındığının belirtildiği araştırmada, TCEP aracılığıyla ‘hedonist ve materyalist bir gençlik yetiştirilmek istendiği’ net şekilde ifade ediliyor.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 12:09
  1. Akit
  2. MEB
  3. YÖK
  4. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi
  5. Müslüman Türk milleti
  6. Batılı ülkeler
  7. Aile Akademisi Derneği’nin hazırladığı 10 Maddede Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Nedir?
  8. TCEP
  9. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikaları
  10. LGBTİ
  11. TCEP politikaları
  12. hedonist
  13. materyalist

YORUM YAZ

  • Aptüssamet BozkuşAptüssamet Bozkuş34 dk önce
    Maksatları aile mefhumunu yok etmek. Bunun için sapkınların fiili livata iğrençliğini “bakın işte bu da aile” diye sunuyorlar. En büyük engel olarak da mukaddes annelik kavramını görüyorlar. Anne sevgisini yok etmek için homo ebeveynlerin anne kavramıyla rencide olduklarını o yüzden anne yerine dişi ebeveyn denilmesi sapıklığını dayatıyorlar. Hayâsızlıklarını teşhir aşamasını geçtiler artık bunu sertifikaya bağlıyorlar. Erkeğin yerini nonoşların kadının yerini de fahişe ve sevicilerin alacağı hiçbir kutsalı olmayan tek hedefin nefsi emarenin doyurulması olduğu bir hedonizm çağı için planlarını adım adım uyguluyorlar. Bu gidişata birileri artık dur demeli. Eşitlik kisvesiyle uygulanan tüm karanlık projeler devletçe kati surette yasaklanmalı!
  • yusuf toygunyusuf toygun47 dk önce
    toplumsal cinsiyet eşitliği nedirki, nefsinin ve şeytanın elinde oyuncağa dönen insanoğlunun yaratıcaya isyan anlamında lanetlenmiş lut kavminin pisliklerini bugün yaygınlaştırmaya çalışmasının adıdır.
  • KaraKara49 dk önce
    Bunlara karşı uyanık olunmalı tektar deneyeceklerdir.Akit büyük iş yaptı bu konuda.
  • YiğitYiğit50 dk önce
    Kadınla erkeğin eşit olması sizi neden bu kadar rahatsız ediyor ki?

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