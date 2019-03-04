Yüzyılın cinneti cinsiyet eşitliği

Gazetemiz Akit’in ısrarlı yayınları sonrası MEB ve YÖK’ün vazgeçtiği Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi’nin kirli yüzü akademik bir çalışma sonucu ifşa edildi. Müslüman Türk milletinin ahlaki normlarını yerle bir etmek ve sosyal düzenini sarsmak için Batılı ülkeler vasıtasıyla ülkemize dayatılmak istenen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi, ülkemiz için büyük tehlike arz ediyor. Kadın erkek ilişkileri ve toplum yaşantımız üzerine derin araştırmalarıyla bilinen “Aile Akademisi Derneği’nin hazırladığı 10 Maddede Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Nedir?” raporu, karşı karşıya kaldığımız ifsadın büyüklüğünü de gözler önüne seriyor. TCEP’in, sözde bilimsel alt yapısını oluşturan akademisyenlerin eserlerinin ve söylemlerinin incelendiği araştırmada çarpıcı tespitlere yer veriliyor. “Özgür irade ve politik olarak doğru davranmak adına biyolojinin beyin üzerindeki etkisini görmezden gelmeyi deniyoruz, kendi doğamızla savaşıyoruz” söylemini şiar edinen TCEP uygulayıcılarının esas gayesinin ‘fıtrattan gelen kadın ve erkek davranışlarının değiştirilebilirliğine’ zemin hazırlamak olduğuna dikkat çekiliyor.

LGBTİ sapkınlığı özendiriliyor!

Literatürlerine kattıkları gayri ahlaki kavramlarla, “namus” mefhumunun yerle bir edildiğinin belirtildiği araştırmada, ‘din olgusuyla hesaplaşma’ söylemleri adı altında, ‘dini değer yargılarımızın’ hafife alındığına da vurgu yapılıyor. TCEP savunucularının çarpıtılmış araştırma sonuçlarını sıklıkla kullandığına değinilen araştırmada, manipülasyonlar üzerinden, ‘aile kavramının yok edilmek istendiğine’ işaret ediliyor. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikaları’nın, kadının annelik rolünü tehlikeli olarak lanse ettiğine atıfta bulunulan araştırmada, 18 yaş altı ilişkilerin ise flört söylemleriyle basitleştirildiği belirtiliyor. ‘Cinsel yönelim’ söylemleri üzerinden LGBTİ sapkınlığının meşrulaştırıldığının ve bunun yıkıcı sonuçlarının olacağının ifade edildiği araştırmada, “Yeniden yazmaya var mısın?” sloganıyla, ‘kadın ve erkek kimliklerinin yok sayılması’nın temelinin atıldığına vurgu yapılıyor.

Materyalist ve hedonist bir gençlik

TCEP politikalarını benimseyenlerin, ‘ayrımcılık’ tabirini sıklıkla kullandıklarının kaydedildiği araştırmada, ‘kadın ve erkek arasında çatışmaların çıkarılmasının’ hedeflendiğine işaret ediliyor. Kadın ve erkek gibi iki temel cinsiyet arasında çıkartılacak suni çatışmaların, toplumsal travmaya neden olacağına dikkat çekiliyor. ‘Toplumsal cinsiyet gelenek/örf/din’ gibi temel değerlerimizin hedef alındığının belirtildiği araştırmada, TCEP aracılığıyla ‘hedonist ve materyalist bir gençlik yetiştirilmek istendiği’ net şekilde ifade ediliyor.