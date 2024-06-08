Yüzyılın cilt bakım mucizesi: Cilt lekelerini anında gideriyor! Sakın çöpe atmayın, uğraştıran kırışıklıklara karşı geliyor

Cilt lekeleri aynaya her baktığınızda eminiz ki en çok canınızı sıkan problemlerin başında gelir. Ciltte zamanla oluşan lekelerden kurtulmanın aslında çok basit bir formülü var. Evde yumurta kabuğu ile yapacağınız maske cilt lekelerinden anında kurtulmanızı sağlar.

YUMURTA KABUĞUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Gün içinde pek çok şekilde kullanılan yumurta, sağlık için faydalı besinlerin başında gelir. Sarısı ve beyazı kullanıldığında ortaya hem nefis yemekler ve yararlı cilt maskeleri çıkar. İşte yumurta kabuğunun daha önce duymadığınız faydaları

Diş sağlığını korur.

Kemik erimesini önler.

Cilt hücrelerini yeniler.

Güçlü bir kalsiyum takviyesi görevi görür.

Saçları besler ve onarır

Ciltte oluşan kusurları ve tahrişleri giderir.

CİLT İÇİN YUMURTA KABUĞU...

Yumurta tek başına tüketildiğinde sağlığa faydaları saymakla bitmez. Yumurta, kabukları sayesinde cilt için de harikalar yaratıyor.

Yumurta kabuğu, ciltte meydana gelen renk bozukluklarını ve lekeleri tedavi eder.

Yumurta kabukları, içerdiği kalsiyum sayesinde ciltte detoks etkisi yaratır.

Cildi ölü hücrelerden temizler.

Cildin parlamasına ve canlanmasına yardımcı olur.

Cildi sıkılaştırır.

Yumurta kabuğu yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırır.

Yumurta kabuğunda bulunan vitamin ve mineraller cilt lekelerini anında giderir.

Ciltte oluşan kızarıklıkları ve sivilceleri tedavi eder.

CİLDİ YENİLEYEN YUMURTA KABUĞU MASKESİ

Yumurta kabuğu cildin daha aydınlık ve parlak görünmesini sağlar. Ciltte oluşan lekelerin giderilmesine yardımcı olur. Yumurta kabuğu ile evde yapacağınız maske ile istediğiniz pürüzsüz cilde kavuşabilirsiniz. Düzenli olarak bu maskeyi cildinize uyguladığınızda tüm lekelerinizin geçtiğini göreceksiniz.

Malzemeler;

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3 yumurtanın kabukları

4 damla limon suyu

2 çay kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı yumurtanın beyaz kısmı

Yapılışı;

Yumurta kabuklarını güzelce ezin.

Yumurta kabuklarını toz haline getirdiğinizde diğer malzemeleri içine ekleyin.

Temizlenmiş cildinize maskeyi uygulayın.

15 dakika cildinize bekletin.

Daha sonra ılık su ile durulayın.

Maskeyi haftada 1 defa cildinize uygulayın.

YUMURTA KABUĞUNUN ZARARLARI VAR MI?

Yumurta kabuğunun faydaları elbette ki çok ancak yanlış tüketildiğinde bazı zararlara yol açabilir. Yumurta kabuklarını büyük parçalar halinde çiğnemek ağız içerisinde yaraların oluşmasına sebep olabilir. Yumurta kabuğunun cilt üzerinden bilindik bir zararı henüz duyulmadı.

Dikkatli kullandığınızda yumurta kabuğunun zararlarından çok faydalarını göreceksiniz. Böylelikle bir süre sonra yumurta kabuklarını artık çöpe atmaktan vazgeçeceksiniz.