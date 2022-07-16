Yüzünüzü kahve çekirdekleri ile temizlerseniz ne olur? Ev yapımı cilt dostu kahve maskesi tarifleri

Herhangi bir krema veya ünlü ürüne başvurmadan, yüz cildinizin güzelliği, şaşırtıcı bir sonuçtan öte, sadece kahve çekirdeği, organik bal ve doğal yoğurt kullanan basit bir doğal kombinasyona ihtiyaç duyar.

Kahve, bal ve yoğurt gibi cildi temizler

Kahvenin cildin sağlığı ve güzelliği için yararlı birçok özelliği vardır. Bu nedenle, hem yüz hem de vücutta kullanılabilecek doğal bir peeling maskesi nasıl hazırlanacağını bilmek önemlidir.

Bir hatırlatma olarak, cildin dökülmesi, arındırmayı ve hafifletmeyi içeren prosedürdür. İyi bir peeling cildi arındırır ve yumuşatır. Ek olarak, epidermise daha derinden nüfuz edebildiklerinden, bakımınızın etkinliğini arttırır.

Peeling maskeleri, ölü cilt hücrelerinin birikmesini önledikten ve görünümünü iyileştirerek temizledikten sonra cildi sağlıklı olduğu kadar saf kılar.

Kahve tozu, organik bal ve doğal yoğurt kombinasyonu% 100 peeling yapar çünkü bu karışım antienflamatuar maddeler içerir ve kollajen üretimini arttırır. Bu makalenin geri kalan kısmında, işte nasıl hazırlanacağı …

İşte yüzünüzün cildini doğal bir şekilde güzelleştirmek için kahveyi nasıl kullanacaksınız?

Malzemeler :

3 yemek kaşığı kahve tozu

1 çorba kaşığı bal

2 yemek kaşığı sade yoğurt

Hazırlama yöntemi

Kalın bir macun yapmak için üç malzemeyi karıştırın. Bu doğal tarif yüz cildinin peelinginin yanı sıra şaşırtıcı bir nemlendirici etkiye sahiptir. Daima dairesel hareketlerle masaj yaparak uygulamalı ve soğuk su ile hafifçe durulamadan önce bu maskeyi yüzünüzün cildine 10 dakika bırakmalısınız.

Mükemmel fırçalar için bu fırçalama haftada 2 ila 3 defa yapılmalıdır. Kahve Maskesi tüm cilt tipleri için uygundur, ancak en önemlisi, 10 günlük tedaviden sonra parlak ve saf bir cilt elde edersiniz.

İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz o cilt dostu kahve maskesi tarifleri...

GÖZ ALTI MORLUKLARI İÇİN MASKE

Malzemeler:

1/4 bardak balmumu

1/4 fincan demlenmiş kahve

1/4 su bardağı hindistan cevizi yağı

1 çay kaşığı jojoba yağı

3 kapsül E vitamini

4-5 damla esansiyel papatya yağı

Hazırlanışı:

Balmumunu bir cam kabın içine yerleştirin ve düşük ateşte daha büyük bir su kabına daldırın. Balmumu eridiğinde, demlenmiş kahveyi, Hindistan cevizi yağını, jojoba yağını ve E vitamini yağını ekleyin. Her malzemeyi ekledikçe iyice karıştırın. Sıcaktan çıkarın ve 4-5 damla esansiyel papatya yağı ekleyin, karıştırın.

Karışımı cam saklama kabına aktarın. Katılaşması için buzdolabına koyun. Hazırladığınız maskeyi buzdolabında saklayabilirsiniz. Soğuk özellikle şişkinlikler için de iyi olacaktır.

Göz altı morluklarına iyi gelen kahve maskesini akşam yatmadan önce göz altlarınıza dikkatlice sürün. Yaklaşık 15-20 dakika bekletip ılık suyla durulayın. Yüzünüzü yıkadıktan sonra cilt tipinize uygun nemlendiricinizi sürmeyi unutmayın.

ÖLÜ HÜCRE TEMİZLEYİCİ MASKE

Malzemeler:

1 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı granül kahve

1 yemek kaşığı yoğurt

Hazırlanışı:

Kahve, bal ve yoğurdu bir kapta karıştırdıktan sonra temizlenmiş yüzünüze sürün. 15-20 dakika kadar bekledikten sonra ılık su ile masaj yaparak durulayın. İşlem sonra nemlendirici sürmeyi unutmayın.

CİLT SIKILAŞTIRICI MASKE

Malzemeler:

1/2 bardak öğütülmüş kahve

1/4 bardak Hindistan cevizi yağı

1/2 bardak toz şeker

Hazırlanışı:

Hindistan cevizi yağını düşük bir ısıda eritin. Ancak kaynamamasına ve yanmamasına dikkat edin. Eridikten sonra içine kahve ve şekeri ilave edin. Temiz cilde dairesel hareketlerle masaj yaparak uygulayın. 20 dakika bekledikten sonra ılık su ile durulayın.

SİYAH NOKTA İÇİN MASKE

Malzemeler:

1 çay kaşığı öğütülmüş kahve

2 çay kaşığı bal

1 çay kaşığı karbonat

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri, neredeyse bir hamur kıvamı olacak şekilde karıştırın. Yüz ve boyun bölgenize uygulayıp 20 dakika bekleyin. Maskeyi soğuk su ile temizledikten sonra cildinize uygun bir nemlendirici sürerek bakımı tamamlayın.

CİLT CANLANDIRICI MASKE

Malzemeler:

1 fincan öğütülmüş kahve çekirdeği

½ fincan şekersiz kakao tozu

1 bardak şekersiz badem sütü

1 yemek kaşığı limon suyu (kuru cildiniz varsa, zeytinyağı veya badem yağı ile değiştirin)

1 yemek kaşığı bal (fazladan yağlı veya akne eğilimli ciltler için, bal yerine ek limon suyu kullanın)

Hazırlanışı:

Kahveyi derin bir kasede kakao tozu ile karıştırın. Sütü ekleyin ve bir macun oluşana kadar karıştırın. Daha kıvamlı koyu bir macun için daha az süt kullanabilirsiniz. Ardından limon suyu ve balı ekleyin. Karıştırın ve yüzünüze uygulayın. 20 dakika kadar kurumasını bekleyin ve durulayın.