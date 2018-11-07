Yüzünüzdeki bu pembeleşme ciddi

Stres hormonu olarak bilinen kortizol hormonunun vücutta aşırı yükselmesi, Cushing sendromuna sebep olabiliyor.

Yüzde pembeleşmeyle birlikte damarların belirgin hale gelmesi, anormal kilo alınması, sivilcelenme ve saç dökülmesi gibi belirtilerle kendini gösteren Cushing sendromu, tedavi edilmediği takdirde beyin felci ve kalp krizi riskini artırabiliyor.

KORTİZON BAŞROLDE

Kan basıncının düzenlenmesine, kalp damar sistemi fonksiyonlarının normal tutulmasına, strese cevapta, karbonhidrat, yağ ve proteinlerin enerjiye dönüşümünde yardımcı olan kortizol hormonunun böbrek üstü bezlerinden fazla üretilmesi Cushing sendromuna sebep..

Beyindeki hipofiz bezinin böbrek üstü bezini uyaran hormonunun fazla üretildiği durumlarda da ortaya çıkabilmekte.. Kortizol hormonu bazı romatizmal hastalıklarda, eklem iltihaplarında, organ nakli yapıldıktan sonra organ reddini engellemek için kullanılan kortizon ilaçlarının etkisiyle yaşanabilmekte..

YÜZDE ŞİŞLİK VE PEMBELEŞME

Cushing sendromunun en karakteristik belirtisi “ay dede” yüzü tabir edilen yüzün kilolu, şiş ve pembe bir görünüm alması.

Tabii sade bu değil;

Anormal kilo alma,

Adet düzensizlikleri,

Bel çevresinde anormal kalınlaşma,

Kemiklerde erime ve kaslarda zayıflık,

Tansiyon yükselmesi,

Sivilcelenme, saç dökülmesi ve tüylenme,

Yorgunluk ve bitkinlik,

Omuzlar arasında yağ dokusu,

Kolay moraran zayıf ve narin cilt,

Damarların belirginleşmesi,

Bel ve diz ağrıları,

Tansiyon ve kolesterolün yükselmesi,

Karaciğer yağlanması, mide ülseri, bağırsak hareket bozuklukları da sendromun diğer belirtileri olabiliyor.

KALP KRİZİ RİSKİNİ ARTIRABİLİR

Kadınlarda erkeklere oranla daha fazla ortaya çıkan Cushing sendromu, genellikle 20-40 yaş aralığında görülüyor. Kesin tanıyı koyabilmek için kortizol ve ACHT hormonlarının ölçülmesi gerekiyor.

Hormon oranlarında anormal bir yükseklik belirlenirse bunun geçici bir durup olup olmadığı tespit etmek için ikinci bir tetkik yapılması gerekiyor. Kortizol hormonunun nereden salgılandığını bulmak için ayrıca test ve MR gibi görüntüleme yöntemlerinden faydalanılmakta.. İç organlardaki yağ dağılımını değiştirebilen yüksek oranda kortizol; karaciğer yağlanması, insülin direnci, şekere eğilimi, yüksek tansiyon, beyin felci ve kalp krizi riskini artırabilmekte..

TEDAVİDE İLK TERCİH CERRAHİ

Cushing sedromunun tedavisi oluşum sebeplerine göre yapılıyor.



Radyoterapi, kemoterapi ve ilaç tedavisi uygulansa da ilk tercih cerrahi yöntemle rahatsızlığa sebep olan adenomun çıkarılması..

Cerrahi yönteme uygun olmayan hastalarda diğer yöntemler tercih edilebilmekte..

Farklı hastalıkların tedavisi için kullanılan kortizonun sebep olduğu Cushing sendorumunda verilen kortizon miktarı düşürülerek tedaviye yardımcı olunabilmekte..

Kontrol sağlandıktan sonra ilaç miktarı tekrar düzenlenebiliniyor.