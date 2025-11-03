Yüzüne vuruldu yine de utanmadı! Yahudi yerleşimcilerin hamisi Weiss'ten akla ziyan pişkinilk

İsrail'de Filistin topraklarını gasp etmeyi savunan Nahala Derneği'nin kurucusu Daniella Weiss, Gazeteci James Smith'in kendisine ABD'li aktivistlere yapılan son saldırıların videolarını cep telefonundan açıp göstermesine rağmen, “Videolara inanmam” diyerek gözlerini kapattı ve izlemedi.

“EGEMENLİĞİMİZİ TANRI’DAN ALDIK”

Weiss, Gazeteci James Smith’in, “Uluslararası hukuk, bu topraklarla ilgili planlarınızı desteklemiyor. ABD Başkanı Donald Trump bunu açıkça belirtti. Bu toprakları ilhak etme planınızda sizinle değil” şeklindeki sözleri üzerine, “Egemenliğimiz zaten burada, çünkü onu Tanrı’dan aldık” ifadelerini kullandı.

“YERLEŞİMCİ ŞİDDETİ YOK YERLEŞİMCİLERE ŞİDDET VAR”

Yerleşimcilerin Araplara ve diğer ülke vatandaşlarına yönelik saldırılarının sorulması üzerine ise Weiss, “Yerleşimci şiddeti diye bir şey yok. Yerleşimcilere karşı şiddet var” diye itiraz etti. Gazetecinin saldırılara ilişkin video göstermek istemesi üzerine ise “İzlemem, kesinlikle izlemem. Neden gözlerimi kapatmamı istiyorsunuz ki?” diyerek gözlerini kapattı.