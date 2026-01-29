Televizyonu duvara asarken: Bu yaygın hatalardan kaçının
Yeni bir televizyon satın aldığınızda çoğu kişinin ilk düşündüğü şey dekorasyona uyumlu bir yer seçmektir. Oysa yalnızca estetiğe odaklanmak, zamanla boyun ve sırt ağrılarına yol açabilir, ayrıca ekranın sunduğu görüntü kalitesini de olumsuz etkileyebilir. Uzmanlar, hem konforlu bir izleme deneyimi hem de en iyi görüntü kalitesi için televizyonun yüksekliği, mesafesi ve açılandırmasının doğru şekilde ayarlanmasının önemine dikkat çekiyor. İşte doğru yerleşim için bilmeniz gerekenler…