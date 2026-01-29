Televizyonu duvara asarken: Bu yaygın hatalardan kaçının

BAKIŞ AÇISI NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ? Televizyonun yüksekliği, görüntünün netliğini ve renk doğruluğunu algılama biçiminizi temelden değiştiren bir detay. Ekran, görüş alanınızı doğru şekilde doldurmadığında, panel ne kadar kaliteli olursa olsun görüntüde odaklanma sorunları ya da bulanıklık yaşıyorsunuz. Üstelik kafanızı sürekli yukarıda tutmak zorunda kalmak, bir süre sonra izleme deneyimini eğlenceden çok fiziksel bir işkenceye dönüştürüyor. Hatta bu durum internet dünyasında o kadar yaygın bir sorun haline geldi ki, Reddit gibi platformlarda yanlış asılmış televizyonlarla dalga geçen devasa topluluklar oluştu. Şömine üzerine asılan veya tavana yakın duran ekranlar, genellikle bu topluluğun bir numaralı hedefi.