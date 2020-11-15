Yüzüne çarpınca konuyu değiştirmeye çalıştı: Aliyev, BBC'de İngiliz sunucuyu madara etti!

BBC'ye Bakü'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir röportaj veren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, muhabirin "Azerbaycan'da özgür medya yok, baskı uyguluyorsunuz" sözlerini yanıtladı.

"Özgür bir medyamız"

Azerbaycan'da gazetecilerin, muhaliflerin susturulduğunu savunan BBC spikerinin iddialarını sahte olduğunu söyleyen Aliyev, "Özgür medyamız var" dedi.

Azerbaycan'daki internet kullanıcı sayısının yüzde 80 olduğunu belirten Aliyev, "İnternetin özgür olduğu bir ülkede medyanın kısıtlanmasını kabul edebiliyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

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Bu iddiaların birer algı oluşturmak için ortaya atıldığını vurgulayan Aliyev, bunun önyargılı bir yaklaşım olduğunu söyledi. Aliyev "Azerbaycan'da özgür siyasi faaliyet, özgür medya var. konuşma özgürlüğü var" dedi. Aliyev sunucuya "Julian Assange'ı nasıl değerlendirirsiniz? Özgür medyanın ülkenizdeki yansıması mı?" sorusunu yönetti.

Aliyev'in sorusuna cevap veremedi

Aliyev'in sorusu karşısında şaşıran "Tartışmak için burada değiliz" diyerek soruyu yanıtsız bıraktı. Aliyev, "Assange kaç yılını Ekvator Büyükelçiliği'nde geçirdi ve o gazetecilik faaliyetleri için şimdi nerede? Onu rehin tuttunuz, aslında onu ahlaki olarak öldürdünüz. Bunu siz yaptınız, biz değil ve o şimdi hapiste. Bu tür şeyleri yaptığınızda özgür medya hakkında konuşma hakkınız yok" dedi.

"Siz sadece suçlamayı ve saldırmayı seversiniz"

Konuyu kapatmak için "Çatışmalara geri dönelim" diyen sunucuyu sert bir dille eleştiren Aliyev şu ifadeleri kullandı:

"Çatışmalara geri dönme konusu sizin için daha iyi, çünkü bu hoşunuza gitmez. Siz sadece suçlamayı ve saldırmayı seversiniz"