Yüzüncü yıla doğru! İş dünyasından 29 Ekim mesajı

-Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, “96 yıldır ilerleyişini sürdüren Türkiye’miz bugün, büyüyen ekonomisi, güçlü demokrasisi ve hukuk devleti kimliğiyle dünyanın yükselen güçleri arasında yer almakta, bölgesine ve dünyaya umut olmaya devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

-Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da, “Cumhuriyetin ilanıyla birlikte ülkemiz kalkınma, ilerleme, modernleşme yolunda çok önemli adımlar atmış ve çağdaş dünyanın saygın bir üyesi haline gelmiştir, Cumhuriyetimizin 100’üncü kuruluş yıl dönümüne de emin adımlarla ilerlemektedir” dedi.

-TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: “… Kurtuluş Savaşı’nın ardından imkansızlıklar içinde, büyük bir inanç ve vizyon eseri olarak kurulan Cumhuriyet’i bizden sonraki nesiller de aynı hassasiyet ve özenle koruyacaktır. Sınır bölgemizde hain planlara karşı başlatılan Barış Pınarı Harekâtı örneğinde olduğu gibi terör örgütlerinin ülkemizin birlik ve bütünlüğüne karşı yaptığı saldırılar karşılıksız kalmamıştır ve kalmayacaktır...”

-Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı: “Yıllardır ‘Birlikten Cumhuriyet Doğar’ diyerek sürdürdüğümüz 29 Ekim kutlamalarının temelinde, bizi biz yapan değerlerimiz var. Cumhuriyet, tüm farklılıklarımıza rağmen ayrıntıların, zenginliklerin ve hepimizin ortak paydasıdır. Onu yaşatmak, onu geliştirmek ve gelecek nesillere taşımak da hepimizin görevidir...’’ Sabancı Holding’in 29 Ekim için hazırladığı özel reklam filminde de, “Cumhuriyetle birdir tüm kalpler” sloganı ile birlikteliğin önemine vurgu yapıldı.

-İTO Başkanı Şekib Avdagiç: ’’Şanlı bayrağımız sonsuza kadar gönlümüzde dalgalanıyor.’’

-ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: “Tren raylarından ürettiği silahla sanayileşmiş ülkeleri yenerek bağımsızlığını ilan edip Asya’dan Afrika’ya kadar tüm mazlum milletlere örnek olan Türkiye Cumhuriyeti, bölgesindeki ve dünyadaki tüm mağdurlar ve mazlumlar için sonsuza kadar umut kaynağı olmayı sürdürecektir. Bize düşen de birlik ve beraberlik içinde bu emaneti daha ileriye taşımaktır…’’

-İSTİB Başkanı Ali Kopuz: “Türkiye Cumhuriyeti, milli mücadelenin temelleri üstünde yükselmiştir. Milli mücadele Türk milletinin Anadolu’daki varoluş mücadelesiydi. Bu kutsal savaş sonucunda, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, savaşın kahramanlarının kurduğu Cumhuriyet, işte bu nedenle bizler için herhangi bir yönetim biçiminden çok daha fazlasını ifade ediyor…’’

-TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: “96 yıllık Cumhuriyetimize gençlerimiz başta olmak üzere 7’den 70’e hepimiz sahip çıkmalıyız. Ortak değerlerimizi, birlik ve beraberliğimizi, bayrağımızın, milletimizin ve devletimizin bütünlüğünü coşkuyla kutlamak, pekiştirmek hepimizin sorumluluğundadır.”

-TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın: “Kurtuluş Savaşı’nın ardından büyük bir zafer ve inançla 29 Ekim 1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır… Böyle anlamlı bir günde Türk şoför esnafı adına tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadelemiz için canını feda eden bütün şehitlerimizi, gazilerimizi ve isimsiz kahramanlarımızı saygıyla anıyorum.”