Yüzün farklı yerlerinde çıkan sivilcelerin nedenleri nedir?

ALIN

Alında sivilce çıkması sıklıkla görülen bir durum olsa bile altında farklı bir sağlık sorunu yatıyor olabilir. Alın bölgesinde sıklıkla sivilce çıkmasının stres, uykusuzluk gibi sebepleri olabileceği gibi karaciğer, sindirim sistemi ve beslenme düzeyi ile ilgili sağlık sorunlarının da işareti olabilir.

ÇENE

Çene bölgesinde görülen sivilcelerin hormonal düzensizlikler ile doğrudan ilişkisi olduğu bilinmektedir

YÜZÜN KENARLARI

Yapılan araştırmalara göre yüzün dış bölümlerinde ortaya çıkan sivilceler, hormonal dengesizlikler ve cilt yüzeyinde görülen tıkanıklıklar gibi sorunların işareti olabilir. Kullandığınız bakım ve kozmetik ürünlerini değiştirmeniz faydalı olabilir.

YANAKLAR

Yanaklarda görülen sivilcelerin en büyük sebebi günlük şeker miktarıdır. Bunun yanı sıra bazı solunum yolu hastalıkları ve akciğer sorunları sebebiyle de yanaklarınızda sivilce oluşabilir. En iyi tanı için uzman bir doktora görünmeniz gereklidir

KAŞLARIN ARASI

Kaşların arasında sivilce görülmesi karaciğerlerde meydana gelen bir sağlık sorununa işaret ediyor olabilir.

BURUN VE ÜST DUDAK KENARLARI

Burun ve üst dudak kenarlarında sıklıkla sivilce sorunu yaşayan kişilerin en kısa süre içinde doktor ile görüşmesi tavsiye ediliyor. Burunda yer alan sivilceler baharatlı gıdalardan uzak kalmanızın bir işareti olabilir. Üst dudak kenarlarında görülen sivilcelerin ise kalp, dalak ve karaciğer gibi sağlık sorunları ile doğrudan ilişkisi olabilir, dikkat etmekte fayda var.