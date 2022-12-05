‘Yüzüklerin Efendisi’ filminden çıkmış gibi! Dünyanın en ilginç hayvanı

Cadı makigiller olarak da bilinen Tersiyer primat grubuna ait bir memelidir. Güneydoğu Asya’nın adalarında görebileceğiniz bu canlıların boyutu 9 ila 16 cm, kuyrukları 13 ila 28 cm, kiloları ise 60 ila 160 gram arasında değişmektedir.

Ağaca asılı dururlar

Maymunlar familyasında en uzun bacaklı tür olan Tersiyerler, çok hızlı tırmanırlar. Tersiyerler ağaçta yaşamakta adeta bir koala gibi ağaca sarılı bir şekilde durmaktadırlar. Bunun sebebi ellerinin tutunmak için yaratılmasıdır. Aynı zamanda tersiyerlerin gözleri fotoğrafta gördüğünüz gibi iridir.

Çoğu kızıl kahve rengindedir

Tarsiidae familyasındakilerin uzunlukları 9 - 16 cm ulaşırken, kuyrukları 13 - 28 cm ile vücutlarının iki misli olur. Ağırlıkları 60 - 160 gram arası değişir. Postları kısa ve yumuşak, çoğunlukla gri, ama bazen gri-kahverengi veya kızıl kahverengi de olabilir. Vücut ölçülerine göre elleri büyük ve bacakları çok uzundur. Primatlar takımı içerisinde en uzun bacaklara sahiptir.

Büyük kulaklıdır

Uzun atlayışlarında uzun kuyrukları ile dengeyi sağlarlar. Dik duran bir dala tutunurken kuyruk destek olarak da kullanılır. Vücut ölçülerine göre tüm memelilerin arasında en büyük gözlere sahiptirler. Hatta gözleri beyinlerinden büyüktür. Hareket ettirebildiği kulaklarıda gayet büyüktür.

Doğduğunda gözleri açık olur

Bu kadar küçük hayvanlar için gayet uzun sayılan 180 - 190 gün süren bir gebelikten sonra tek bir yavru doğar. Gebeliğin uzun sürmesinden dolayı yavru bayağı iyi gelişmiş, yetişkinlerin %33'ü büyüklüğünde dünyaya gelir. Doğduğunda vücudu tamamen post ile kaplıdır ve gözleri açık olur.

Yavrusu ile bir filipin cadı makisi

İlk haftalarda anne yavruyu ağzında taşır ve yiyecek arayışına çıkınca sık sık dalların arasında Yalnız bırakır. Ama kısa aralarla yavrunun yanına uğrar. Sulavezi cadı makisi hatta her gece yavrusunu 10 - 12 defa başka bir yere götürüp bırakır. 80 gün sonra emzirme süresi biter. Yavru 1 - 2 yıl içinde ergenleşir. Evcil bireyler 16 yaşına kadar varır ama doğada ömür uzunluğu bilinmemekte.