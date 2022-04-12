Yüzü de kızarmıyor hiç! Murat Ongun desteksiz salladı

İstanbul'a yoğun kar yağdığında CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'de İngiliz Büyükelçi ile balık yediğini önce yalanyan sonra görüntüler ortaya çıkınca ise kabul etmek zorunda kalan İBB Sözcüsü Murat Ongun, şimdi de İmamoğlu'nun ABD üyesiyle görüştüğü iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Bu da İngiliz büyükelçi gibi mi?

İBB Sözcüsü Murat Ongun, bazı medya kuruluşlarında yer alan 'İmamoğlu, ABD Kongre Üyesi Keating ile görüştü' iddiasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ongun, söz konusu haberlerin ‘tamamen uydurma’ olduğunu belirterek “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ABD Kongre Üyesi Bill Keating ile görüştüğü ile ilgili haber tamamen uydurmadır. Şehrimizin ve ülkemizin menfaatleri doğrultusunda yürüttüğümüz bütün diplomatik görüşmeleri açıklıkla paylaşmaya ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz.” dedi.