Yüzsüz İsrail'den İspanya lideri Sánchez’e savaş suçu davası!

İsrailli bir kuruluş, İspanya Başbakanı Pedro Sánchez hakkında İran’a ihracat üzerinden “savaş suçlarına yardım” iddiasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Dava, “Şurat Hadin” adlı kuruluş tarafından açıldı. Başvuruda İspanya, Tahran’daki yönetim ve müttefiklerinin askeri amaçlarla kullanabileceği “bileşenleri sağlamakla” suçlanıyor.

Roma Statüsü’nün 15. maddesi kapsamında sunulan dosyada, İspanya’nın yaklaşık 1,3 milyon euro değerinde, patlayıcı sistemlerde ve benzeri uygulamalarda kullanılabilecek çift kullanımlı (sivil ve askeri) ürünlerin ihracatına onay verdiği iddia edildi. Kuruluş yaptığı açıklamada, “Bu maddeler masum sanayi ürünleri değil; patlayıcı cihazların çalışmasını sağlayan hayati bileşenlerdir ve sivil hedeflere yönelik saldırılarda kullanılmasının öngörülebilir olduğu koşullarda transfer edilmiştir” ifadelerine yer verdi.

Soykırımcı israil ile İspanya arasındaki gerilim, Madrid yönetiminin Gazze’ye yönelik saldırılar konusundaki eleştirileri nedeniyle son dönemde artmıştı. Sánchez, geçtiğimiz ay İran ve Lübnan’daki gelişmeler bağlamında israili ve Başbakanı Benjamin Netanyahu’yu eleştiren az sayıdaki liderden biri olmuştu. İspanya, israilin Lübnan’a yönelik saldırılarını ve İran’la yaşanan geniş çaplı gerilimi sert bir dille kınayarak, yaşananları “medeniyete karşı bir saldırı” olarak nitelendirmişti.

Öte yandan İspanya’da savcılık, tren ve raylı sistemler alanında faaliyet gösteren “CAF” şirketine yönelik resmi bir soruşturma başlattı. Soruşturma, şirketin işgal altındaki Kudüs’te yürütülen hafif raylı sistem projesine katılımıyla ilgili. İnsan hakları örgütleri, bu projenin israil yerleşimlerini birbirine bağladığını ve yasa dışı yerleşimleri güçlendirdiğini belirtiliyor. İspanyol basınına göre soruşturma, sivil toplum ve insan hakları kuruluşlarının şikayeti üzerine açıldı.

Ayrıca israil güney İspanya’da düzenlenen bir etkinlikte Netanyahu’yu temsil eden bir maketin yakılması üzerine Madrid’in Tel Aviv’deki maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı. Bu gelişme, iki ülke arasındaki diplomatik gerilimin daha da tırmandığını gösterdi. Netanyahu, kısa süre önce İspanya’yı ülkesine karşı “diplomatik savaş yürütmekle” suçlamış ve Madrid’i Gazze’ye ilişkin ABD Başkanı Donald Trump tarafından önerilen plan kapsamında kurulan Kiryat Gat’taki sivil-askeri koordinasyon merkezinden dışlamıştı.