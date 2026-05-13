Milyonların gözü bu haberde olacak! Kalp cerrahı uyardı: Varis tedavi edilmezse
Kalp cerrahı açık şekilde uyarılarda bulundu...
Sıcak havalarda bacaklarda oluşan 'külçe gibi' ağırlık hissini hafife almayın. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Emir Cantürk, tedavi edilmeyen varislerin sadece görsel bir sorun olmadığını; pıhtı atması, ülser ve hayati tehlikeye yol açabileceği konusunda kritik uyarılarda bulundu. Peki, sıcak havada neden varisler artar, varisler nasıl geçer? Tüm cevaplar röportajda…
Yaz aylarında yükselen termometreler sadece bunaltmakla kalmıyor, damarlarımızı da doğrudan etkiliyor. Özellikle varis şikâyeti olanlar için sıcak hava, damarların daha fazla genişlemesine ve kanın bacaklarda göllenmesine neden olarak ciddi sağlık risklerini beraberinde getiriyor.
Kalp ve Damar Cerrahisi Doç. Dr. Emir Cantürk, Merve Kantarcı Çulha'ya yaptığı açıklamalarda, varis tedavisinde doğru bilinen yanlışları ve modern tedavi yöntemlerini anlattı. Cantürk, "Hastalar genellikle kozmetik kaygılarla kapımızı çalıyor ancak tedavi edilmeyen varis pıhtı atması ve emboli gibi ölümcül sonuçlar doğurabilir." dedi.
Yaz aylarında artan sıcaklıklar damarların genişlemesine yol açarak varis şikâyetlerini ciddi oranda tetikleyebilir. Sıcak hava damarların yapısını nasıl etkiliyor ve yazın bacaklarda hissedilen o 'ağırlaşma' hissinin temel sebebi nedir? Damarlarımız da temelde evrenin fizik kurallarına tabi. Sıcakta herkesin damarları bir miktar genişler, ancak bu genişleme herkeste aynı seviyede olmaz, varis gibi bazı damar hastalıklarında bu genişleme daha hissedilir olur.
Uygun zemin varsa hastalar genişlemeyi daha yoğun hisseder. Sıcak hava varisi yoktan var edebilir, eğer varsa mevcut varis bulgularını artırabilir. Toplardamarlar içlerinde tek yönlü açılan kapılar barındırır(kapakçık diye adlandırılır), kan kalbe gitmeli ve tekrar geri gelmemelidir.
Damar çok genişleyince işte bu kapakçıkların gücü damarı tamamen kapatmaya yetmez bu tek yönlü akış bozulur ve kan geri kaçıp bacak ve ayaklarda göllenir, ödem oluşur. Bu da adeta bacsklara külçe gibi ağırlık takmışçasına bir hisse neden olur. Her bacak ağrısı varis midir? Yazın ortaya çıkan ödem ve krampların varis kaynaklı olup olmadığını nasıl anlarız? Her bacak ağrısı varistir diyemeyiz ama özellikle sıcakta şişlik ve bacak ödemi varis habercisi olabilir, doktorunuza zamanında başvurmak bu sebeple çok önem taşıyor.
Sıcak havalarda varis ağrılarını hafifletmek için uygulanabilecek en etkili 'acil önlem' yöntemleri (soğuk su uygulaması, egzersiz vb.) nelerdir? Genişleyen damarları eski çapına indirmek için dışardan kompres yapan varis çorapları kullanıyoruz, bazı ilaçlar da bu işe yarıyor, klima tavsiye ediyoruz, bacak şişiren bazı tansiyon ilaçları var olabiliyor, onları değiştiriyoruz, soğuk kompres çok acil durumda işe yarayabilir ama çözüm olarak görmüyoruz.
Erken yatmak, bacakları sık uzatıp dinlendirmek daha önemli ve tabi sebep araştırmak için doktora gitmek hepsinden önemli. Bazen gebelik de buna yol açabiliyor, gebenin ve bebeğin sağlığı söz konusu olduğunda doktor ihtiyacı çok daha öne çıkıyor.
Klasik cerrahi dışında günümüzde kullanılan lazer, radyo frekans veya 'yapıştırma' (zamk) gibi yöntemler yaz mevsiminde de güvenle uygulanabilir mi? Kapalı yöntemler yakma ve yapıştırma ya da köpük gibi 3 başlıkta incelenebilir. Yakma ise lazer ve radyofrekans gibi temelde iki yöntemle uygulanıyor, bunların bile alt çeşitleri var. Uygun yöntem seçilmesi, damarın yeri ve çapı işlem başarısını çok etkiliyor, bunda doktorun tecrübesi de önemli. Her mevsimde uygulayabiliyoruz bu yöntemleri, çok büyük konfor tabi bu.
