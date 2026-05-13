Ankara’da "Sanal Çetelere" şafak operasyonu: 19 gözaltı
Ankara’da, sosyal medya platformları üzerinden silahlı paylaşımlarda bulunan ve birbirlerine meydan okuyan şahıslara yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Sosyal medya üzerinden meydan okuyorlardı
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarında silahla ateş eden ve silahlı fotoğraflar paylaşan şahısları teknik takibe aldı. Yapılan incelemelerde, bu şahısların yayınladıkları görsellerle birbirlerine meydan okuyarak "sanal çete" görüntüsü verdikleri tespit edildi.
Çok sayıda suç kaydı olan şüphelilere eş zamanlı baskın
Şüphelilerin adreslerinin belirlenmesinin ardından Altındağ ilçesinde şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 19 şahsın geçmiş suç dosyalarının kabarık olduğu dikkat çekti. Şüphelilerin;
- Yaralama ve tehdit,
- Ruhsatsız silah bulundurma,
- Uyuşturucu ticareti ve kullanımı gibi suçlardan çok sayıda kaydının bulunduğu bildirildi.
Operasyonlar kararlılıkla sürecek
Gasp Büro timlerince şüphelilerin evlerinde detaylı aramalar yapıldı. Operasyonun ardından açıklama yapan Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, halkın huzurunu bozan ve sosyal medyayı suç unsurlarını sergilemek için kullanan "Sanal Çetelere" yönelik operasyonların tavizsiz bir şekilde süreceğini vurguladı.