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Yerel Yüzmek için denize girdiler! 3 ölü, 1 kayıp
Yerel

Yüzmek için denize girdiler! 3 ölü, 1 kayıp

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Yüzmek için denize girdiler! 3 ölü, 1 kayıp

Mersin’in Tarsus ilçesinde serinlemek için denize giren aynı aileden 5 kişi, kuvvetli dalgaların etkisiyle açığa sürüklendi. Olayda anne, baba ve annenin kız kardeşi boğularak hayatını kaybederken, ailenin kız çocuğu kurtarıldı. Kayıp olan yeğenin bulunması için arama çalışmaları sürüyor.

Olay, saat 18.00 sıralarında Tarsus ilçesine bağlı Kulak Mahallesi sahilinde meydana geldi.

Serinlemek amacıyla denize giren aynı aileden 5 kişi, kısa süre sonra kuvvetli dalgalar nedeniyle kıyıdan uzaklaşmaya başladı.

YARDIMA GİDEN 2 KİŞİ DE TEHLİKE ATLATTI

Ailenin açığa sürüklendiğini gören 2 kişi, yardım etmek için denize girdi.

Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi, kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başardı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine sahile Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, denizde kaybolan aile bireyleri için arama kurtarma çalışması başlattı.

3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yapılan çalışmalarda anne, baba ve annenin kız kardeşinin cansız bedenleri denizden çıkarıldı.

Boğulma tehlikesi geçiren kız çocuğu ise ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

KAYIP YEĞEN İÇİN ARAMA SÜRÜYOR

Aileden kayıp olan yeğenin bulunması için denizde ve karada arama çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları gece boyunca aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

VALİ TOROS SAHİLE GELDİ

Mersin Valisi Atilla Toros, olayın yaşandığı sahile gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Vali Toros, boğulma ihbarının ardından ekiplerin hızla bölgeye sevk edildiğini ve arama çalışmalarına başlandığını söyledi.

“KIZ ÇOCUĞUNUN SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR”

Vali Toros, 5 kişilik aileyi kurtarmak için 2 kişinin daha denize girdiğini, bu kişilerin kendi imkanlarıyla kıyıya çıktığını belirtti.

Aileden anne, baba ve annenin kız kardeşinin hayatını kaybettiğini ifade eden Toros, hastaneye kaldırılan kız çocuğunun sağlık durumunun iyiye gittiği bilgisinin kendilerine ulaştığını kaydetti.

4 BOT VE DALGIÇLARLA ARAMA YAPILIYOR

Kayıp çocuğun bulunması için denizden ve karadan arama yapıldığını belirten Vali Toros, sahada 2 sahil güvenlik botu, 1 AFAD botu ve 1 polis botu olmak üzere toplam 4 botun görev yaptığını açıkladı.

Toros, 4 dalgıcın da arama çalışmalarına katıldığını belirterek, emniyet, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ekipler, kayıp kişiye ulaşmak için hem su altı hem de su üstü arama faaliyetlerini sürdürüyor.

Sahilde güvenlik önlemleri artırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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