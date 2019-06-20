Yüzmede Türkiye ile İtalya arasında iş birliği





ANKARA (AA) - Türkiye Yüzme Federasyonu ile İtalya Yüzme Federasyonu arasında dostluk ve iş birliği protokolü imzalandı.

Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda bulunan İtalya Yüzme Federasyonu'nun ofisinde gerçekleşecek imza törenine İtalya Yüzme Federasyonu, LEN Avrupa Su Sporları) Başkanı ve İtalyan Parlamento Üyesi Paolo Barelli ve Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Sayın Erkan Yalçın katıldı.

Protokol kapsamında ortak hazırlık kampları, üniversiteler düzeyinde çalışmalar, antrenör ve hakem eğitimleri, çalıştaylar ve dostluk müsabakaları düzenlenecek.

Erkan Yalçın, imza töreninde yaptığı açıklamada Türkiye adına yüzme sporu için önemli bir adım attıklarını belirtti.

Protokolün temelinde bilgi ve deneyim paylaşımı olduğuna dikkati çeken Yalçın, ''Antrenörlerimizin, dünya çapındaki diğer antrenörler ile fikir alışverişini çok önemsiyoruz. Sporcularımıza daha geniş kamp imkanları sunacağız. Hakemlerimiz için de faydalı olacak eğitimler planlıyoruz." dedi.

Türkiye'nin spora en çok yatırım yapan ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Yalçın, "Ülkemizde spor turizmi için çok müsait tesisler var. Şu anda Türkiye’de faal olan yaklaşık 85 yüzme havuzu bulunuyor. İtalyan federasyonunu ve sporcularını da bu tesislere davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.





- "Protokol her iki ülke için de önem taşıyor.''





Barelli ise Türkiye ile yapılan dostluk ve iş birliği protokolünden ötürü memnuniyetini ifade etti.

İmzalanan protokolün her iki ülke için de önem taşıdığını dile getiren Barelli, "Türkiye her anlamda büyük potansiyele sahip ülke." diye konuştu.

İtalyan yüzücülerin Türkiye’de Türk Milli Takımı ile kamp yapabileceğini ifade eden Barelli, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda antrenörlerimizle de deneyim paylaşımı içinde olacaklar. İki ülke arasında sistemli ve periyodik eğitimler düzenlenecek. İş birliği ve dostluğumuzu hem sportif hem de kültürel anlamda daha da geliştirmeyi umuyoruz."

Toplantıda Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş ve Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli de hazır bulundu.





























