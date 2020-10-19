"Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesiyle Artvin'de 1000 öğrenci yüzme öğreniyor

ARTVİN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında, Artvin'de 1000 öğrenciye yüzme eğitimi veriliyor.

Proje kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda yüzme bilmeyen 8 ile 14 yaş grubu arasındaki öğrenciler için kurs düzenlendi.

Artvin ve ilçelerinden haftanın belirli günlerinde gruplar halinde havuza gelen öğrenciler, burada antrenörler eşliğinde yüzme eğitimi alıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin titizlikle uygulandığı kurs büyük ilgi görüyor.

Proje kapsamında yürütülen kurslara dair AA muhabirine açıklamalarda bulunan Artvin Yarı Olimpik Yüzme Havuz Sorumlusu Hakan Demirci, kentte havuzla tanışmamış, yüzme bilmeyen çocuklara yüzme öğretilmesinin amaçlandığını kaydetti.

Proje ile çocuklara yüzme ve havuz kültürünün aşılandığını aktaran Demirci, "Proje kapsamında Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak yaklaşık bir aydır 1000 çocuğa yüzme eğitimi veriyoruz. Artvin ve ilçelerinde suyla, havuzla tanışmamış çocuklarımızı tespit ettik. Bu çocuklarımızı ailelerinin de onayı ile haftanın belirli günleri gruplar halinde havuza getiriyoruz. Yüzme kurslarımızla çocuklarda hem havuz ve yüzme kültürü oluşturuyor hem de çocukların sosyal ve beşeri gelişimine katkı sağlıyoruz." diye konuştu.

Haftanın 6 günü 09.00-21.00 saatleri arasında 3 gün kız, 3 gün de erkek öğrencilere yönelik verilen kurslara ilginin yoğun olduğunu kaydeden Demirci, ailelerin ve öğrencilerin de bu durumdan son derece memnun olduğunu dile getirdi.

Yüzme antrenörlerinden Serkan Kibar, kurslarda öncelikle çocuklara havuz kullanım kurallarını öğrettiklerini ifade etti.

Kibar, çocuklara yüzmenin ilk aşamaları olan havuza alışma, nefes alma, su üzerinde durma, ayak vuruşları gibi temel eğitimler vererek çocukları yüzmeye hazırladıklarını kaydetti.

Kurslara gelenler arasında yüzme sporuna yatkın, yetenekli çocukların olduğunu belirten Kibar, "Bu çocuklarımızı ileriki aşamalarda milli takıma hatta olimpiyatlara gidecek yolda eğitmek istiyoruz. Bu yönde de çabamız var." ifadelerini kullandı.

Kursa katılan Giray Yıldız, yüzmeyi burada öğrendiğini dile getirerek, "Ömrümde ilk defa havuza girdim. Yüzüyoruz, kulaç atıyoruz, ayak çırpıyoruz. Bize bu imkanı veren büyüklerimize teşekkür ederim." diye konuştu.

Birol Can Yılmaz da yüzmeyi çok sevdiğini ve bu konuda kendini geliştirmek amacıyla bu kursa katıldığını ifade etti.

Yüzme kursuna Borçka Camili köyünden katılan Taha Altun ise "Köyde derelerde boğulurum diye yüzmekten korkuyordum. Burada yüzmeyi öğrenip gönül rahatlığıyla derelerde, denizlerde yüzeceğim. İleride milli bir yüzücü olup madalyalar kazanmayı hayal ediyorum." ifadelerini kullandı.