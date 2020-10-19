  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesiyle Artvin'de 1000 öğrenci yüzme öğreniyor
Aktüel

"Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesiyle Artvin'de 1000 öğrenci yüzme öğreniyor

Yeniakit Publisher
2020-10-19 14:21:38 -
"Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesiyle Artvin'de 1000 öğrenci yüzme öğreniyor

ARTVİN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında, Artvin'de 1000 öğrenciye yüzme eğitimi veriliyor.

Proje kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda yüzme bilmeyen 8 ile 14 yaş grubu arasındaki öğrenciler için kurs düzenlendi.

Artvin ve ilçelerinden haftanın belirli günlerinde gruplar halinde havuza gelen öğrenciler, burada antrenörler eşliğinde yüzme eğitimi alıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin titizlikle uygulandığı kurs büyük ilgi görüyor.

Proje kapsamında yürütülen kurslara dair AA muhabirine açıklamalarda bulunan Artvin Yarı Olimpik Yüzme Havuz Sorumlusu Hakan Demirci, kentte havuzla tanışmamış, yüzme bilmeyen çocuklara yüzme öğretilmesinin amaçlandığını kaydetti.

Proje ile çocuklara yüzme ve havuz kültürünün aşılandığını aktaran Demirci, "Proje kapsamında Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak yaklaşık bir aydır 1000 çocuğa yüzme eğitimi veriyoruz. Artvin ve ilçelerinde suyla, havuzla tanışmamış çocuklarımızı tespit ettik. Bu çocuklarımızı ailelerinin de onayı ile haftanın belirli günleri gruplar halinde havuza getiriyoruz. Yüzme kurslarımızla çocuklarda hem havuz ve yüzme kültürü oluşturuyor hem de çocukların sosyal ve beşeri gelişimine katkı sağlıyoruz." diye konuştu.

Haftanın 6 günü 09.00-21.00 saatleri arasında 3 gün kız, 3 gün de erkek öğrencilere yönelik verilen kurslara ilginin yoğun olduğunu kaydeden Demirci, ailelerin ve öğrencilerin de bu durumdan son derece memnun olduğunu dile getirdi.

Yüzme antrenörlerinden Serkan Kibar, kurslarda öncelikle çocuklara havuz kullanım kurallarını öğrettiklerini ifade etti.

Kibar, çocuklara yüzmenin ilk aşamaları olan havuza alışma, nefes alma, su üzerinde durma, ayak vuruşları gibi temel eğitimler vererek çocukları yüzmeye hazırladıklarını kaydetti.

Kurslara gelenler arasında yüzme sporuna yatkın, yetenekli çocukların olduğunu belirten Kibar, "Bu çocuklarımızı ileriki aşamalarda milli takıma hatta olimpiyatlara gidecek yolda eğitmek istiyoruz. Bu yönde de çabamız var." ifadelerini kullandı.

Kursa katılan Giray Yıldız, yüzmeyi burada öğrendiğini dile getirerek, "Ömrümde ilk defa havuza girdim. Yüzüyoruz, kulaç atıyoruz, ayak çırpıyoruz. Bize bu imkanı veren büyüklerimize teşekkür ederim." diye konuştu.

Birol Can Yılmaz da yüzmeyi çok sevdiğini ve bu konuda kendini geliştirmek amacıyla bu kursa katıldığını ifade etti.

Yüzme kursuna Borçka Camili köyünden katılan Taha Altun ise "Köyde derelerde boğulurum diye yüzmekten korkuyordum. Burada yüzmeyi öğrenip gönül rahatlığıyla derelerde, denizlerde yüzeceğim. İleride milli bir yüzücü olup madalyalar kazanmayı hayal ediyorum." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şamil Tayyar'dan KKTC seçimlerini tutturamayan Adil Gür'e gönderme
Gündem

Şamil Tayyar'dan KKTC seçimlerini tutturamayan Adil Gür'e gönderme

Gazeteci Yazar ve AK Parti 24, 25, 26. Dönem Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, KKTC seçimlerini bilemeyen A&G Araştırma Şirketi Genel Mü..
AB ve Rum aşığı Akıncı havlu attı
Gündem

AB ve Rum aşığı Akıncı havlu attı

Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRK) ve Avrupa Birliği (AB) için Doğu Akdeniz'de Türkiye karşıtı açıklamalar yapan Mustafa Akıncı Kuzey Kıbrıs Cum..
Akıncı'ya hezimet yaşatan Ersin Tatar kim?
Gündem

Akıncı'ya hezimet yaşatan Ersin Tatar kim?

Türkiye düşmanı olarak bilinen Mustafa Akıncı'yı hezimete uğratarak KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı olan Ersin Tatar kim? Ersin Tatar'ın aile ha..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay