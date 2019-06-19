"Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi sona erdi





ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı 2. Yüz Günlük İcraat Programı kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapanış töreni Ankara'da yapıldı.

Ankara Eryaman'da Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki (TOHM) törene, yüzme kursuna katılan çocuklar ve aileleri katıldı.

Altı dönem halinde gerçekleşen ve 19 Kasım 2018'de başlayan projede Türkiye genelinde 70 ilden 124 bin 627 öğrenci yüzme eğitimi aldı. Ankara'da ise 21 antrenör tarafından verilen eğitimlere 7 bin 683 öğrenci katılım sağladı.

Kurs antrenörlerinden Kamil Tombuloğlu, projeye ilkokul 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin katıldığını aktararak, "Çocuklar arasında hiç bilmeyen, az bilen ve çok iyi bilenler vardı. Yüzme bilmeyenlerin suyla ilişkilerini, suyla dost ve barışık olmalarını sağladık. Onları, en iyi şekilde su üstünde durmalarını, kulaç atmalarını sağlayarak belli bir seviyeye getirdik. Yani kısacası anne ve babaların, çocuklarını tatile götürdüklerinde yüzme konusunda herhangi bir sorun yaşamayacak çocuklar yetiştirdik." şeklinde görüş belirtti.

Yüzme eğitimi alan 4. sınıf öğrencisi Elçin Köksoy (10) ise kurstan önce yüzme bilmediğini vurgulayarak, "Bundan sonra yaz tatillerinde suya daha rahat gireceğim." ifadesini kullandı.