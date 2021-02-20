Yüzlerine tükürsen 'yağmur' sanacaklar: HDP'lilerden Özhaseki'nin açıklamasına 'pişkin' cevaplar!

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de bir açılış töreninde konuştu. CHP'nin Gara operasyonu üzerinden iktidarı hedef aldığını ancak eli kanlı PKK'ya terör örgütü diyemediğini vurgulayan Özhaseki, "HDP bir kez bile 'PKK'ya lanet olsun' diyemedi. Maalesef ana muhalefet de bunların sözcülüğünü yapmaya devam ediyor. Genel başkanları beyefendi beyanat veriyor. 13 tane yavrumuzun ölümünün sorumlusu Cumhurbaşkanıymış. Allah seni ıslah etsin. Ne olur bir kez olsun PKK'yı kınasan. Ne olur 3 tane oy alacağım diye bunu yapmasan." dedi.

Sözlerini cımbızlayarak hedef aldılar!

Özhaseki'nin açıklamalarına ilk ses, eli kanlı PKK'ya terör örgütü diyemeyenlerden yükseldi. HDP Sözcüsü Ebru Günay, Özhaseki'nin sözlerini bağlamından kopartarak onu hedef aldı. Günay, alçaklar tarafından şehit edilen vatandaşlarımız üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almayı sürdürdü: "Sorumlusu olduğunuz ölümlerin daha acısı taze iken hesap vermek yerine bir halka, 6 milyon seçmene beddua okumak. Ne derseniz deyin herkes gerçeğin farkında, bela okuduğunuz halk sandıkta selânızı okuyacak, gideceksiniz. Ayrıca Bir halka beddua okumak kimsenin haddi değildir!"

Sırrı Sakık'tan Ankara itirafı!

HDP'li Sırrı Sakık ise 2019 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin HDP oyları ile CHP'li Mansur Yavaş tarafından kazanıldığını itiraf etti: "E tabi yaran ağır. Malum, Ankara seçimlerinde kaybının sebepi HDP oylarıdır. Dua edecek değilsin ya. Bizden de siyaset hayatına 'El Fatiha' "