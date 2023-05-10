  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Yüzleri olsa insan içine çıkmazlar! Düzce'de Kemal Kılıçdaroğlu'na Selahattin Demirtaş protestosu
Siyaset

Yüzleri olsa insan içine çıkmazlar! Düzce'de Kemal Kılıçdaroğlu'na Selahattin Demirtaş protestosu

Yeniakit Publisher
2023-05-10 16:35:00 -
Yüzleri olsa insan içine çıkmazlar! Düzce'de Kemal Kılıçdaroğlu'na Selahattin Demirtaş protestosu

HDP'nin oylarını almak için her yolu deneyen Kemal Kılıçdaroğlu'na, Düzce halkı astıkları pankartla cevap verdi

Seçime az bir süre kala çalışmalarını sürdüren Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, mitinglerine devam ediyor.

Özellikle HDP ile aynı yolda yürüdüğü için eleştirilen Kılıçdaroğlu, bazı illerde tepkiyle karşılanıyor.

Onlardan biri de Düzce'de yaşandı.

Seçimi kazanması halinde Kandil'in partisi HDP'ye verdiği sözleri tutacak olan Kılıçdaroğlu, ilk iş olarak cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın serbest kalmasını sağlayacak.

Bu duruma tepki gösteren Düzceliler, Kılıçdaroğlu'na mesajını pankartla verdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Söylesene serbest bırakacağım diye"

Konuşma yapacağı alanın karşısına asılan pankarta şu ifadeler yazıldı:

Söylesene bu meydanda! Düzceli çocuklarımızı şehit eden HDPKK'nın eş başkanı Selahattin Demirtaş'ı ben iktidara gelirsem serbest bırakacağım diye.

Pankartı gördükten sonra yüzü düşen Kılıçdaroğlu, uzun uzun yaptığı konuşmasında bu konuyu dile getirmekten çekindi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23