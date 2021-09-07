Yüzlercesi toplandı, Taliban havaya ateş açtı! Korku dolu anlar
Afganistan'ın başkenti Kabil'de yüzlerce gösterici Pakistan’ı protesto etmek için toplandı. Taliban ise göstericileri dağıtmak için havaya ateş açtı.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de yüzlerce gösterici, "Pakistan'ın Pencşir'deki iç çatışmaya müdahale ettiği" iddialarının ardından İslamabad yönetimini protesto etti.
Kabil'in Hayırhane bölgesinde toplanan göstericiler, Cumhurbaşkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.
Pakistan aleyhine sloganlar atarak "Özgürlük" ve "Pakistan, Afganistan'dan çık" pankartları taşıyan göstericileri dağıtmak için Taliban havaya ateş açtı.
Protestocuların ara sokaklara dağılmasının ardından gösteri sona erdi.
Taliban'ın 15 Ağustos'ta Kabil'de kontrolü ele almasından sonra bazı kadınlar temel haklarının korunması için gösteriler düzenlemişti.