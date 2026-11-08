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Yerel Yüzlerce tarihi eser ele geçirildi
Yerel

Yüzlerce tarihi eser ele geçirildi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Yüzlerce tarihi eser ele geçirildi

İzmir'in Aliağa ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda farklı devirlere ait 525 parça obje ele geçirilirken, yakalanan bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan operasyonda Arkaik, Roma ve Bizans dönemlerine ait yüzük, ok ucu ve sapan taşından oluşan 284 obje, İslami, Roma ve Bizans dönemlerine ait 226 sikke, Antik Roma dönemine ait 10 dişçilik aleti ile dini ritüellerde kullanılan insan tasvirli 5 figürün ele geçirildi.

Toplam 525 tarihi eser koruma altına alınırken, yakalanan bir şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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