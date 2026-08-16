Yüzlerce Sırp, Müslümanları hedef alan şarkılar söyledi

Bosna Hersek'in Srebrenitsa bölgesi yakınlarında düzenlenen bir etkinlikte yüzlerce kişinin Boşnakları ve Müslümanları hedef alan nefret içerikli şarkılar söylemesi ülkede tepkilere yol açtı.

Olay, Bosna Hersek'in Sırp Cumhuriyeti entitesinde bulunan Bratunac'ta düzenlenen geleneksel bir halk etkinliği sırasında yaşandı. Etkinliğin, yerel polis merkezine yaklaşık 500 metre, 1995 Srebrenitsa soykırımının kurbanlarının anıldığı Srebrenitsa-Potoçari Anıt Merkezi'ne ise yalnızca birkaç kilometre mesafede gerçekleştirildiği belirtildi.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde kalabalığın milliyetçi şarkılara eşlik ettiği, şarkı sözlerinde yüzlerce Müslümanın bölgedeki nehirlerde sürüklenip gitmesini isteyen ifadelerin ve Boşnaklara yönelik etnik hakaretlerin yer aldığı görüldü.

Etkinlikte Grmeč adlı müzik grubunun yanı sıra Jovana isimli bir müzisyenin de sahne aldığı bildirildi.

Srebrenitsa Anıt Merkezi Direktörü Emir Suljagić görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak söylenen şarkıyı "ölüm çağrısı" olarak nitelendirdi.

Suljagić, yaşananları son dönemde Anıt Merkezi çalışanlarına yönelik artan baskılarla ilişkilendirdi. Bosnalı Sırp makamlarının, merkezin mevcut ve eski 26 çalışanını polis sorgusuna çağırdığı belirtildi.

Söz konusu çağrıların, Srebrenitsa Anıt Merkezi'nin soykırımın inkarına ilişkin vakalarda yüzde 50 artış tespit edildiğini açıkladığı yıllık raporunun yayımlanmasından bir gün sonra yapılması dikkat çekti.

Sırp Cumhuriyeti yetkilileri sorgulamaların merkezin mali faaliyetlerine ilişkin bir inceleme kapsamında gerçekleştirildiğini savunurken, uygulama merkez üzerinde "kurumsal baskı" oluşturulduğu gerekçesiyle eleştirildi.

Merkez çalışanlarına yönelik işlemler ABD'de de tepki gördü. Aralarında Senatör Jeanne Shaheen ve Senatör Roger Wicker'ın da bulunduğu iki partiden altı ABD'li Kongre üyesi, merkezin çalışmalarını herhangi bir baskıya maruz kalmadan sürdürebilmesi çağrısında bulundu.

Sırp Cumhuriyeti'nin Boşnak Başkan Yardımcısı Ćamil Duraković ise Bratunac'taki şarkıları Boşnaklara karşı doğrudan şiddet çağrısı olarak değerlendirdi.

Yaşananların "eğlence" olarak değerlendirilemeyeceğini belirten Duraković, etkinlikte sahne alan müzisyenler hakkında suç duyurusunda bulunmak için girişimde bulunacağını açıkladı.

Bazı haberlerde etkinlikte siyasi isimlerin de bulunduğu ve eski Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Nenad Nešić'in bazı şarkıların çalınmasını özellikle istediği öne sürüldü.

Bratunac'ın da içerisinde bulunduğu Podrinje bölgesi, 1992-1995 Bosna Savaşı sırasında katliamlara sahne olmuştu. Temmuz 1995'te Srebrenitsa'da 8 binden fazla Boşnak erkek ve çocuk Bosnalı Sırp güçleri tarafından katledilmiş, yaşananlar uluslararası mahkemeler tarafından soykırım olarak tanınmıştı.

Kaynak: Mepa News, Ajanslar