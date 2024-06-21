Yüzlerce Müslüman İsrail hapishanelerinde işkence sırasında öldü!

Dünyanın gözü önünde eşi benzeri görülmemiş bir soykırıma imza atan terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu kişilerden 36'sı işkenceyle öldü. Zorla alıkonulan Filistinlilere karşı, tekrarlanan bir şekilde ellerin ve ayakların bağlanması, gözlerin uzun süre bağlanması, elektrikle idam, sistematik aç bırakma, zincirlerle asma ve vücudunun keskin bir aletle delinmesi gibi çeşitli işkenceler yapıldığı ortaya çıktı.

ABD başta olmak üzere birçok ülkenin desteğini arkasına alan terör devleti İsrail, Gazze'de eşi benzeri görülmemiş bir soykırıma imza atıyor. Şu ana kadar 38 bine yakın masum Filistinliyi katleden İsrail ordusu, 80 binden fazla kişiyi de yaraladı.

Sivilleri katletmeye devam eden İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde evlere düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli yaşamını yitirirken terör devletinin alıkoyduğu kişilerden 36'sının işkenceyle öldüğü tespit edildi. Konuya ilişkin açıklama Gazze'deki Filistin hükümetine bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Bakanlığı'ndan geldi.

ALIKONULAN 36 KİŞİ İŞKENCEYLE ÖLDÜRÜLDÜ

Bakanlığın İsrail'in alıkoyduğu Filistinlilere ilişkin yapılan yazılı açıklama Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından duyuruldu. Açıklamada İsrail'in alıkoyduğu Gazzelilerden 36'sının işkenceyle hayatını kaybettiği kaydedildi. İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana alıkonulması sonrası toplam 54 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

HAPİSHANELER TOPLU MEZAR HALİNE GELDİ

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İsrail hapishanelerinde esirlerin yaşadığı felaketin boyutu çok büyük. Esirler benzeri görülmemiş korkuç ve ve insanlık dışı yaşam koşullarıyla karşı karşıya. İsrail, başta alıkoyma suçu olmak üzere, Gazzeli esirlere karşı insanlık suçu işlemeye devam ediyor. Uluslararası kurumların ihmali nedeniyle İsrail hapishaneleri binlerce Filistinli esir için toplu mezar haline geldi."

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ELEKTRİKLE İDAM, AÇ BIRAKMA NE ARARSAN VAR

Söz konusu açıklamada alıkonulan Filistinlilere karşı, tekrarlanan bir şekilde ellerin ve ayakların bağlanması, gözlerin uzun süre bağlanması, elektrikle idam, sistematik aç bırakma, zincirlerle asma ve vücudunun keskin bir aletle delinmesi gibi çeşitli işkenceler yapıldığı aktarıldı.

Alıkonulan Filistinliler ayrıca tıbbi bakımdan mahrum bırakıldı. Yapılan açıklamada vahşi köpeklerin alıkonulanların üzerine salındığı ifade edildi.

Açıklamada uluslararası insan hakları kuruluşlarına, "İsrail cezaevlerini ve tüm gözaltı merkezlerini ziyaret ederek, tutukluların maruz kaldığı ağır ihlallerin ve vahşi suçların tespit edilmesi ve ortaya çıkarılması" çağrısında bulunuldu.