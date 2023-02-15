Yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans rezidansın tanıtım filmi: Alternatiflerle dolu sağlıklı bir yaşam!
Rönesans rezidanstaki dairelerin satışa çıkarıldığı dönemde yayınlanan tanıtım filmini izleyip ev satın alarak kaliteli yaşam arayan Hataylıların hayalleri enkaz altında kaldı. Rezidansın tanıtım filminde, bina şöyle anlatılmıştı: Alternatiflerle dolu mutlu ve sağlıklı bir yaşam sunuyoruz.
Yeniakit.com.tr
Müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun'un yurt dışına kaçarken yakalanıp, tutuklanarak cezaevine gönderildiği Rönesans rezidanstaki dairelerin satışa çıkarıldığı dönemde yayınlanan tanıtım filimi gündem oldu.
Hatay'da uzun yıllar Mimarlar Odası başkanlığı yaptığı öğrenilen, binalarının yıkılmasından sonra da CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş tarafından "idealist bir insan" diye tanıtılan Rönesans rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun cezaevinde.
Rezidans, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yüzlerce kişiye mezar oldu. Arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü enkazda kamuoyunun yakından tanıdığı isimler de bulunuyor.
Rezidansın satışa çıkarıldığı dönemde tanıtım filmine inanarak ev satın alanların hayalleri de enkaz altında kaldı.
Filmde rezidans, "Alternatiflerle dolu mutlu ve sağlıklı bir yaşam sunuyoruz" ifadeleri ile tanıtılmıştı.