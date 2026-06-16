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Spor VAR odasında işaret yapmıştı! FIFA o hakeme sahip çıktı
Spor

VAR odasında işaret yapmıştı! FIFA o hakeme sahip çıktı

Yeniakit Publisher
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VAR odasında işaret yapmıştı! FIFA o hakeme sahip çıktı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) 2026 Dünya Kupası'nda oynanan Almanya-Curaçao maçı sırasında "Beyazların üstünlüğü" işareti yapmakla suçlanan hakem Shaun Evans'a sahip çıktı.

Almanya'nın 7-1 kazandığı maç yayınında VAR odası ekrana geldiğinde "Beyazların üstünlüğü" (White Power) işareti yaptığı iddiasıyla tartışmalara neden olan Avustralyalı hakem Evans, suçlamaları reddetti.

Evans, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Herhangi bir mesajı, aidiyeti, oyunu veya inancı aktarmak amacıyla kasten bir el hareketi veya sembolü yapmadığımı netleştirmek isterim. Sunabileceğim tek açıklama, bu hareketin istemsiz ve bilinçaltı bir kas seğirmesi olduğudur ve o sırada bunu yaptığımın farkında değildim. Maçın ilerleyen dakikalarında çekilen görüntüler, parmaklarımın arasında bir kalem tutarken bu hareketi birçok kez tekrarladığımı gösterdi." ifadelerini kullandı.

FIFA Disiplin Komitesi tarafından yapılan açıklamada ise "Komite, video yardımcı hakem Shaun Evans'ın karıştığı meseleyi inceledikten sonra, FIFA Disiplin Talimatı'nın ihlal edildiğine dair hiçbir kanıt bulamadığını onaylar. Disiplin Komitesi ayrıca Sayın Evans'ın açıklamasını da dikkate almıştır." denildi.

2016 yılında profesyonelliğe adım atan Evans, Avustralya'nın en üst liginde 200'den fazla maç yönetti.

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