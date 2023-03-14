Yüzlerce kişinin öldüğü Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Coşkun 2013 yılında mevzuata karşı çıkmış

Depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınarak cezaevine gönderilmişti.

AK Parti'nin 2013 yılında mevzuatta daha disiplinli çalışma amaçlı olarak yapılan değişikliğe Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, yeni yapılan düzenlemelere göre mimar ve mühendislerin işsizlik riski ile karşı karşıya olduğunu bahane ederek karşı çıkmıştı.

1 Haziran'da yürürlüğe giren Planlı Alanlar Tip îmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğine Coşkun, şunları ifade ederek karşı çıkmıştı: "Bu yönetmelik ile bir yandan yapılı ve doğal çevrenin planlama süreçlerine aykırı biçimde yoğun yapılaşmasının önü açılmaya çalışılmakta, antidemokratik bir yaklaşımla yerel yönetimlerin yetkileri budanarak, yetkiler merkezi idareye aktarılmakta; diğer yandan mesleki haklarımızın gasp edilmesinin yolu açılmakta; mesleki haklarımız hiçe sayılmaktadır. Meslek mensuplarının çok büyük bir çoğunluğunun esnek ve güvencesiz çalışma ortamına zemin hazırlanmakta; mimar ve mühendisler işsizlik ile karşı karşıya gelmektedir. "

Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Coşkun mevzuattaki değişikliğe karşı çıkarken adeta muhalefet partisi gibi açıklamalar yapmış. İşte Coşkun'un 2013 yılında Meslek Odaları dışlanıyor diyerek ortalığı karıştırmaya çalıştığı o açıklama;

1 Haziran 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile bir yandan yapılı ve doğal çevrenin planlama süreçlerine aykırı biçimde yoğun yapılaşmasının önü açılmaya çalışılmakta, antidemokratik bir yaklaşımla yerel yönetimlerin yetkileri budanarak, yetkiler merkezi idareye aktarılmakta diğer yandan mesleki haklarımızın gasp edilmesinin yolu açılmakta, mesleki haklarımız hiçe sayılmaktadır. Bugüne kadar torba yasa taslaklarıyla gündeme gelen hemen türlü değişiklik önerisinin bu yönetmelikle hayata geçirilmesinin amaçlandığı görülmektedir

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Meslek Odaları dışlanarak, yerel yönetim ve odaların eşgüdümlü çalışmalarının yolu kapatılmak suretiyle Odalarımızca bugüne kadar gerçekleştirilen sayısız tespitler sonucunda idarelere bildirilen ve yasal işlem başlatılan yetkisiz - sahte unvan kullanımının denetimsiz bir biçimde artmasının yolu açılarak gerek meslek mensupları gerekse halkın mağdur edilmesinin yolu açılmaktadır.

Yayın tarihi: 29 Haziran 2013 Cumartesi

Yayın Adı: Haber Türk Güneyli

AK Parti o gün bu adamı tutuklatsaydı!

AK Parti, 2013 yılında mevzuatta daha disiplinli çalışma amaçlı olarak yapılan değişikliğe karşı, TMMOB Hatay Şube Başkanı olarak "Antidemokratik bir yaklaşımla yerel yönetimlerin yetkileri budanarak, yetkiler merkezi idareye aktarılmakta" açıklamasını mahkemeye intikal ettirseydi, belki de bu adam Rönesinas Rezidans'ı bitiremeyecek, ve o bina altında 1000 kişinin ölmesi önlenmiş olacaktı.

Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun'un 2013 yılından sonra saçlarının değişmiş şekli de dikkat çekiyor.