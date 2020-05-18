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Yüzlerce kişi aynı anda balkonda spor yaptı

Kırklareli’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında yüzlerce kişi aynı anda balkonlarında sportif aktivite gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 14:29:05 -
Yüzlerce kişi aynı anda balkonda spor yaptı

Kırklareli’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında yüzlerce kişi aynı anda balkonlarında sportif aktivite gerçekleştirdi. Etkinlikler kapsamında vatandaşların antrenör eşliğinde evlerinden çıkmadan’balkonlarından ışık ve müzik eşliğinde yaptığı spor büyük beğeni topladı.


Kırklareliler, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını korona virüs günlerinde anlamlı bir etkinlikle kutladı. Kırklareli’nin Merkez ilçesindeki yüzlerce kişinin yaşadığı site sakinleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan antrenörler eşliğinde spor yaptı. “Halka Ortak Spor Yaptırma” ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen spor organizasyonuna aynı anda yüzlerce kişi katıldı.


Yediden 70’e çok sayıda Kırklarelili, ışıklı ve müzikli etkinlikte antrenörlerin spor talimatlarına uyarak aynı anda aynı hareketi yaptı.

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