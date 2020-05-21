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Yüzlerce insanın yüzünü güldürdüler

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Yenidoğan Camii görevlileri Ramazan ayı boyunca yaptığı hizmetlerle büyük küçük yüzlerce insanın yüzünü güldürdü.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 13:16:13 -
Yüzlerce insanın yüzünü güldürdüler

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Yenidoğan Camii görevlileri Ramazan ayı boyunca yaptığı hizmetlerle büyük küçük yüzlerce insanın yüzünü güldürdü.


Bozüyük İlçe Müftülüğüne bağlı din görevlileri, korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya devam ediyor. Din görevlileri Vefa Sosyal Destek Grubu adına Ramazan ayı boyunca hayırseverlerin yardımlarını kapı kapı dolaşıp evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı. Bir taraftan da ücretsiz Ramazan pidelerini evlere ulaştıran din görevlileri bir taraftan da ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık hediye ediyor.



Yüzlerce aileye ulaşıldı


Konu hakkında yapılan açıklamada bugüne kadar bin 500 Ramazan pidesinin yanında çeşitli ikramların da vatandaşların evlerine kadar ulaştırıldığı kaydedildi. Yine 7 ihtiyaç sahibi ailenin çocuklarına bayramlık kıyafet ve bayram harçlığı verildi. Ayrıca 110 adet yardım kolisinin de ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildiği ifade edildi.



Bozüyük esnafı da destekledi


Bozüyük esnafının da desteğini alan din görevlileri, kendi çabalarıyla başladıkları mücadelede birçok aileye ulaştı. Din görevlilerinin bu çalışması vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Çalışmaların Ramazan ayı sonuna kadar devam edeceği belirtildi.

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