Yüzlerce bebeği öldüren hemşire hak ettiğini buldu!

Korkunç olay İngiltere'de geçtiğimiz ağustos ayında meydana geldi. İddiaya göre Lucy Letby isimli bir hemşire çalıştığı hastanede 7 bebeği öldürdüğü birçoğuna da öldürmeye teşebbüs ettiği ortaya çıktı. Genç hemşireye müebbet hapis cezası verilirken öldürdüğü bebeklerin sayısının henüz bilinmediği için soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

İngiltere'de bir hastanede çalışan Lucy Letby isimli 34 yaşındaki hemşire geçtiğimiz yıl yeni doğan 7 bebeği öldürdüğünü 6 bebeği ise öldürmeye çalıştığı öğrenildi.

BEBEKLERİ İNSÜLİN VE HAVA ENJEKTE ETTİ

7 ayrı bebeği öldürdüğü öğrenilen hemşire Letby bebeklere insülin ve hava enjekte ettiüi olaydan personellerin şüphelenmesi üzerine ortaya çıktığı öğrenildi.

Letby'nin evinde 'Ben kötüyüm, bunu yaptım' yazılı notlar bulunduğu öğrenildi.

ÖLDÜRDÜĞÜ BEBEKLERİN SAYISI BİLİNMİYOR

Letby'nin bir başka bebeği daha öldürmeye teşebbüs ettiği için bir müebbet hapis cezası daha aldığı ve mahkemede 'ben masumum' dediği öğrenildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Chester Hastanesi ve Liverpool Kadın Hastanesi'nde de bebeklere zarar verip vermediği soruşturmanın detaylarında ortaya çıkacak. Savcı Nicola Wyn Williams olayla ilgili, "Lucy Letby, bir başka bebeği öldürmeye teşebbüsten de hüküm giydi. Bu zor, karmaşık ve rahatsız edici bir dava oldu. Eğitimli bir hemşire, en savunmasız bebekleri hedef aldı. Neden bu suçları işlediğini hala bilmiyoruz. Ancak Savcılık, sadece sanığın suçu işlediğini kanıtlamalıdır. İki ayrı jüri Letby'yi suçlu buldu ve verilen ceza onun hapisten asla çıkamayacağı anlamına geliyor. Bu, aileler için pek teselli olmasa da, düşüncelerimiz bugün tekrar onlarla birlikte." dedi.