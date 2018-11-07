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Yüzen ordu olacak: Türkiye'nin ilk amfibik hücum gemisinin gövdesi tamam!

TCG Anadolu ismiyle faaliyet gösterecek olan Türkiye'nin ilk amfibik hücum gemisinin inşaat sürüyor. Gövdedeki yapılanma büyük oranda tamamlanırken, Anadolu'nun şekli belirgin olmaya başladı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 21:07
Yüzen ordu olacak: Türkiye'nin ilk amfibik hücum gemisinin gövdesi tamam!

Türkiye'nin savunma alanında attığı adımların en önemlilerinden olan ilk amfibik hücum gemisi TCG Anadolu'nun yapımı Tuzla Sedef tersanesinde devam ediyor. Büyük oranda kaba inşaa işlerinin tamamlandığı gemide gövdenin şekli açıkça belli hale geldi.

İlk amfibik hücum gemisi

Türkiye'nin ilk amfibik hücum gemisi vasfını alacak olan TCG Anadolu'nun gövdesindeki kaba yapılanma neredeyse tamamlanmak üzere.

Helikopter ve Uçak taşıma özelliği de olan Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi Anadolu, heybeti ile de göz dolduracak.

Dev kapasite

Gemi tamamlandığında 12 F35 savaş uçağı, 4 adet Atak helikopteri, 8 adet orta yük nakliye helikopteri, 2 adet seahawk genel maksat helikopteri ve 2 adet insansız hava araçlık kapasiteye sahip olacak.

Denizlerde tam güvenlik

Dünyada uçak gemisi olan ayılı ülkelerden biri olacak olan Türkiye, TCG Anadolu ile gücüne güç katacak. Özellikle deniz sınırlarındaki güvenlik alanını daha da genişletecek olan Türkiye, sınır ötesindeki ötesindeki devriye faaliyetleriyle tehlike durumlarına üzerindeki mütezaı ordu ile anlık olarak müdahale edebilecek.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 21:07
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