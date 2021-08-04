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Yerel Yüzen ayı görenleri gülümsetti
Yerel

Yüzen ayı görenleri gülümsetti

Erzurum’un İspir ilçesinde hava sıcaklıklarının artmasıyla sıcaktan bunalan bir ayı baraj göletine girerek yüzdü. Ayıyı gören vatandaşlar görüntüleri kayda aldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 14:48:00 -

Ayının yüzdüğü anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sıcak havadan bunalan ayı, İspir-Artvin karayolunun 6. kilometresinde bulunan Güllübağ Hes Barajı göletine girdi. Suda yüzmenin keyfini yaşayan ayıyı fark eden baraj çalışanları o anları kameraya aldı. Ayının suda şov yapar gibi yüzmesi sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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