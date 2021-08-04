Yüzen ayı görenleri gülümsetti
Erzurum’un İspir ilçesinde hava sıcaklıklarının artmasıyla sıcaktan bunalan bir ayı baraj göletine girerek yüzdü. Ayıyı gören vatandaşlar görüntüleri kayda aldı.
Ayının yüzdüğü anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sıcak havadan bunalan ayı, İspir-Artvin karayolunun 6. kilometresinde bulunan Güllübağ Hes Barajı göletine girdi. Suda yüzmenin keyfini yaşayan ayıyı fark eden baraj çalışanları o anları kameraya aldı. Ayının suda şov yapar gibi yüzmesi sosyal medyada ilgi odağı oldu.