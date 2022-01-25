Yüzdeki çiller nasıl geçer? Çeşitli çil maskesi tarifleri

Cildin rengini veren pigment melanin cildin altında biriktiğinde çiller ortaya çıkar. Çiller kahverengi, kırmızı veya kahverengi görünebilir. Bir kişinin cilt hücreleri, cildi güneşin zararlarından korumak için ekstra melanin üretir. Bu yüzden çiller güneşe maruz kaldıktan sonra ortaya çıkma eğilimindedir

Çil maskesi tarifleri

*Yüzde oluşan çilleri tamamen yok etmek için maydanoz köklerinden faydalanılabilir. Maydanozun kökleri suda kaynatılarak içerisine biraz limon suyu eklenir, bu karışım kullanılarak sabah ve akşam yüz temizlenir. Düzenli kullanımda etkileri kısa sürede belli olacaktır.

*Bir başka çil maskesi karışımı ise havuç ve limondan elde edilmektedir. 20 damla limon suyuna 2 yemek kaşığı havuç suyu eklenir, oluşturulan karışım çillere uygulanır. Uygulama günde en fazla 3 kez yapılmalıdır. Uygulandıktan sonra yüzde 20 dakika bekletilen karışım suyla durulanır.

*Çillerden kurtulmak isteyen kişilerin uygulayabileceği bir diğer yol da domatesten geçmektedir. Cilt öncelikle temizlenir ve biraz besleyici krem sürülür, sürülen kremin ardından dilimlenen domates yüze yerleştirilerek 30 dakika bekletilir. Bekletilen maske soğuk süte batırılan pamukla çıkartılır. Sütün soğuk olması büyük bir önem arz etmektedir. Domates ve süt uygulamaları çiller üzerinde büyük bir etki uyandıracaktır.

Az bilinen çil maske tarifleri

*Ayva da çiller için oldukça iyi bir maske içeriğidir. Ayva rendeledikten sonra suyu sıkılır ve sıkılan su pamuk yardımıyla yüze uygulanır. Yarım saat bekletilen çil maskesi iyice durulanır.

*Az bilinen bir diğer çil uygulaması da ekşi süt ile yapılmaktadır. Her gün ekşi süt ile yüzünüzü yıkayarak çillerin oluşumunu engelleyebilirsiniz. Nemlendirici ya da besleyici kremler uygulayarak etkiyi daha üst seviyelere çıkartabilirsiniz. Ayvanın çekirdeği bir bardak suyun içerisine konulur ve bir hafta bekletilir. Bir hafta sonunda su jele dönüşmüş olacaktır. Jel haline gelen su gece tunik şeklinde kullanılmalıdır.

Çilleri ne geçirir?

Tuz ya da şeker ile bal karışımı, peeling etkisi yaratarak çillerden kurtulmanıza yardımcı olabilir. 1 yemek kaşığı bal içine 1 tatlı kaşığı tuz ya da şeker ekleyin. Karışımı çilli bölgeye uygulayın ve birkaç dakika ovduktan sonra ılık su ile durulayın. İşlemi haftada birkaç kez tekrar edin.