Komşuda alarm: Kıtlık korkusuyla marketlere stok yapmaya koştular

Orta Doğu’da patlak veren savaşın etkileri sınırları aşarak Avrupa’ya ulaştı. Yunanistan’da yapılan son araştırma, jeopolitik gerilimin sadece siyaseti değil, günlük hayatın en temel alanlarından biri olan tüketim alışkanlıklarını da kökten değiştirdiğini ortaya koydu. Market raflarından tüketici davranışlarına kadar uzanan bu değişim, ülkede derinleşen bir belirsizlik atmosferine işaret ediyor.

Toplumda Kaygı Tırmanıyor: Her 2 Kişiden 1’i Endişeli

Araştırma sonuçları, toplum genelinde ciddi bir psikolojik baskının oluştuğunu gözler önüne serdi. Katılımcıların yüzde 57’si kendini endişeli hissederken, yüzde 27’si yüksek stres altında olduğunu belirtiyor. Öfke duyanların oranı yüzde 13’e ulaşırken, yalnızca yüzde 3’lük bir kesim gelişmelerden etkilenmediğini ifade ediyor. Uzmanlara göre bu tablo, ekonomik davranışlardaki sert değişimin en önemli nedeni.

Harcamalar Frenlendi, Sosyal Hayat Daraldı

Veriler, tüketicilerin hızla “tasarruf moduna” geçtiğini gösteriyor. Her 10 kişiden 7’si alışkanlıklarını değiştirdiğini belirtirken:

Yüzde 35 harcamalarını doğrudan azalttı

Yüzde 25 sosyal aktivitelerini kısıtladı

Yüzde 10 temel ihtiyaç ürünlerini stoklamaya başladı

Artan fiyatlar, ürün kıtlığı ve tedarik zinciri sorunları ise tüketicilerin en büyük korkuları arasında yer alıyor.

Savaş Öncesine Göre Büyük Kırılma

Şubat ayı verileriyle kıyaslandığında değişim dikkat çekici boyutta. Daha önce endişeler ağırlıklı olarak gıda fiyatları ve enerji faturalarına odaklanırken, savaş sonrası tablo genişledi. Artık tüketiciler sadece fiyatları değil, ürünlerin bulunabilirliğini ve piyasa istikrarını da sorguluyor.

Ekonomik Zemin Zaten Kırılgandı

Araştırma, Yunanistan ekonomisinin savaş öncesinde de hassas bir dengede olduğunu ortaya koyuyor. Hane halklarının yüzde 57’si gelirlerinin yalnızca temel ihtiyaçlara yettiğini belirtirken, sadece yüzde 13’lük bir kesim mali durumunda iyileşme olduğunu ifade ediyor. Savaşın etkisi, bu kırılgan yapıyı daha da baskı altına aldı.

Yeni Dönemin Tüketicisi: Daha Temkinli, Daha Hesaplı

Belirsizlik ortamı, tüketiciyi daha dikkatli hareket etmeye zorluyor.

Yüzde 68 fiyatları yakından takip ediyor

Yüzde 76 indirim ve kampanyaların peşine düşüyor

Her 10 kişiden 8’i en ucuz ürünü bulmaya çalışıyor

Artık alışveriş, ihtiyaçtan çok stratejik bir karar haline gelmiş durumda.

Fiyatlar Yükseldi, Tüketim Sabit Kaldı

Uzun vadeli veriler de çarpıcı bir gerçeği ortaya koyuyor: Tüketim miktarı büyük ölçüde değişmezken, fiyatlar yaklaşık yüzde 30 arttı. Bu da tüketicinin aynı ürünleri almak için daha fazla para harcamak zorunda kaldığını gösteriyor.

Sonuç: Sessiz Ama Derin Bir Dönüşüm

Uzmanlara göre Yunanistan’da yaşanan bu değişim geçici değil. Orta Doğu’daki savaşın tetiklediği ekonomik dalga, tüketici davranışlarını kalıcı biçimde dönüştürüyor. Market raflarında başlayan bu “sessiz kriz”, önümüzdeki dönemde daha geniş ekonomik sonuçlar doğurabilir.