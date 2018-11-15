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Yüzde çıkan küçük beyaz noktalar nasıl geçer?

Yüzde çıkan beyaz noktalardan nasıl kurtulabilirsiniz? Beyaz noktaların nedeni nedir?

15 Kasım 2018 Perşembe 20:07
Yüzde çıkan küçük beyaz noktalar nasıl geçer?

BU BEYAZ NOKTALARA NEDEN OLAN ŞEY NEDİR?

Milialar, keratinle dolu küçük şişliklerdir. Cildiniz doğal yollardan pul pul dökülme yeteneğine sahip olmadığından bazen bu birikimler böyle beyaz noktaların oluşmasına neden olabilir. Uzmanlar özellikle uzun sure güneşe maruz kalmanın milia oluşumunda büyük etkisi olduğunu söylüyor. Diğer nedenlerden biri de makyaj ve cilt bakım ürünlerinden kalan fazlalıkların tıkanıklıklar oluşturmasıdır. Milialar cilt türüne ve yaşa bakılmaksızın herkeste olabilir ve özellikle yüzde burun ve göz çevresinde yoğunlaşır. Bununla birlikte ellerde ve kollarda da görülebilir.

PEKİ ONLARDAN NASIL KURTULABİLİRSİNİZ?

Ne yaparsanız yapın, onları yolmayın ve sıkmayın. Bunun yerine nazik eksfoliyasyon ve hücre döngüsünü teşvik eden ürünler kullanmaya çalışın. Cildi tahriş edecek ve kızartacak sert ürünlerden uzak durun. Uzmanlar özellikle glikolikasit ve retinol gibi hücre döngüsünü teşvik edecek ürünlerin bu kistleri nazikçe çözebileceği konusuna değiniyor. Ancak bu ürünleri kullanan kişiler de hassas bir cilde sahipseler önceden test etmeleri öneriliyor. Uzmanların başka bir önerisi ise tabii ki güneş kreminin düzenli bir şekilde kullanılması. Çünkü değindiğimiz üzere güneş, milia'ların oluşmasının en önemli nedenlerinden biri. Bu nedenle de güneş kremi kullanmak hayati önem taşıyor.

KAÇINILMASI GEREKEN ÜRÜNLER NELERDİR?

Özellikle çok ağır, komedojenik ürünler milia oluşumuna neden olabileceğinden cilt bakım ürünlerinde komedojenik olmayan içerikler tercih edilmelidir. Aynı şekilde petrol bazlı içerikler de milia oluşumuna neden olabilirler.

MİLİA'LAR NE KADAR SÜREDE KAYBOLUR?

Bu minik kistler birkaç hafta ve birkaç ay arasında bir sürede yok olabilirler. Cildin nasıl bir travmaya maruz kaldığı ve hangi ürünlerin kullanıldığı bunun ne kadar süreceği konusunda belirleyici olabilir. Eğer kullandığınız ürünlerden bir cevap alamadıysanız daha profesyonel ürünlerle sorununuza çözüm olması için bir dermatologla görüşebilirsiniz.

 

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 20:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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