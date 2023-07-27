Yüzde 85’ten 38’a sonra tekrar yüzde 58’e! Hafize hanım daha ikinci ayında şaşırttı

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yıl sonu enflasyon beklentilerinin yüzde 38'den yüzde 58'e yükseldiğini açıkladı.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Başkan Gaye Erkan'ın sözleri de masaya yatırıldı.

Karahasanoğlu konuya dair şunları söyledi:

Oradaki ekonomi gazetecileri, "Yok parada sıkılaşma yok ticari faizler..." Ya boş verin siz ticari faizleri falan. Bir tane soru sorun...

Merkez Bankası Başkanı Hafize hanım, yüzde 85'e çıkan ekim ayı enflasyonunun, evvelki yönetim tarafından haziran ayı itibariyle yüzde 38'e indirildiğini kabul ediyor.

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E o zaman siz ne yapmak istiyorsunuz da yüzde 38'e indirilen enflasyonu yıl sonunda yüzde 30'lara çekip yüzde 22'lik hedefe yaklaşmak yerine yüzde 58 olarak açıklıyorsunuz?

Bu noktada, faiz faiz faiz... faizi yükseltelim, enflasyon düşer, dolar düşer, diyenler, şimdi Hafize hanım ile birlikte kendi tezlerinin nasıl çürüdüğünü, nasıl iflas ettiğini belki görmüş olurlar.