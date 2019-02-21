Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler

Gıda fiyatlarında yaşanan aşırı yükselişin ardından belediyeler aracılığıyla İstanbul ve Ankara’da bazı ürünlerin satışı tanzim satış noktalarından yapılmaya başlamıştı. Gıda fiyatlarında yaşanan aşırı yükselişin sebepleri arasında ‘spekülasyon’ ve ‘fırsatçılık’ olduğu ifade edilmişti. Bu iddiaların ardından da hükümet özellikle hallerdeki denetimlerini arttırmış, fiyat yükselişlerini takibe almıştı. Son dönemde hallere yönelik artan denetimlerin ardından bazı hallere Ticaret Bakanlığı ekiplerinin girmesine engel olunmuştu. Ancak denetimlerin sıkı tutulmasının ardından hallerde oluşan fiyatlar da ortaya çıkmaya başladı.

Firmaların maliyetleri ile satış fiyatlarını karşılaştıran ekiplerin ortaya çıkardığı tabloya göre, fahiş fiyat uygulaması yapan 88 firma ve 244 işlem tespit edildi. Yüzde 100 ile yüzde 250 arası kâr koyulan 141 işlem, yüzde 250 ile yüzde 400 arası kâr koyulan 41 işlem, yüzde 400 ile yüzde 800 arası kâr koyulan 10 işlemi yapan 88 firmaya 2 milyon TL ceza kesileceği öğrenildi. Yapılan incelemelerde özellikle İstanbul hallerinde fahiş fiyat artışlarına rastlanıldı. Ataşehir Hali’nde 1 liraya alınan salatalığın 9 liraya, 50 kuruşa alınan patatesin 4 liraya, 4 liraya alınan sarımsağın 25 liraya satıldığı tespit edildi. Aynı şekilde Bayrampaşa halinde 86 kuruşluk biberin 5.5 TL’ye, 80 kuruşluk armutun 5 liraya satıldığı ortaya çıktı.

İhbar kabul edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı ekiplerinden sonra, Rekabet Kurumu da devreye girdi. Yapılan incelemeler sonunda elde edilen tespitleri ihbar kabul eden Rekabet Kurumu’nun hallerdeki fahiş fiyatlamalarla ilgili detaylı bir çalışma başlattığı öğrenildi.