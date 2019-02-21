0553 313 94 23

Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler

Ticaret Bakanlığı ekipleri fırsatçılara karşı denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Yapılan denetimler neticesinde ürünlere fahiş fiyat uygulayan 88 firma tespit edildi. Firmalara toplam 2 milyon TL ceza kesileceği belirtildi.

21 Şubat 2019 Perşembe 10:14
Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler

Gıda fiyatlarında yaşanan aşırı yükselişin ardından belediyeler aracılığıyla İstanbul ve Ankara’da bazı ürünlerin satışı tanzim satış noktalarından yapılmaya başlamıştı. Gıda fiyatlarında yaşanan aşırı yükselişin sebepleri arasında ‘spekülasyon’ ve ‘fırsatçılık’ olduğu ifade edilmişti. Bu iddiaların ardından da hükümet özellikle hallerdeki denetimlerini arttırmış, fiyat yükselişlerini takibe almıştı. Son dönemde hallere yönelik artan denetimlerin ardından bazı hallere Ticaret Bakanlığı ekiplerinin girmesine engel olunmuştu. Ancak denetimlerin sıkı tutulmasının ardından hallerde oluşan fiyatlar da ortaya çıkmaya başladı. 

Firmaların maliyetleri ile satış fiyatlarını karşılaştıran ekiplerin ortaya çıkardığı tabloya göre, fahiş fiyat uygulaması yapan 88 firma ve 244 işlem tespit edildi. Yüzde 100 ile yüzde 250 arası kâr koyulan 141 işlem, yüzde 250 ile yüzde 400 arası kâr koyulan 41 işlem, yüzde 400 ile yüzde 800 arası kâr koyulan 10 işlemi yapan 88 firmaya 2 milyon TL ceza kesileceği öğrenildi. Yapılan incelemelerde özellikle İstanbul hallerinde fahiş fiyat artışlarına rastlanıldı. Ataşehir Hali’nde 1 liraya alınan salatalığın 9 liraya, 50 kuruşa alınan patatesin 4 liraya, 4 liraya alınan sarımsağın 25 liraya satıldığı tespit edildi. Aynı şekilde Bayrampaşa halinde 86 kuruşluk biberin 5.5 TL’ye, 80 kuruşluk armutun 5 liraya satıldığı ortaya çıktı.

İhbar kabul edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı ekiplerinden sonra, Rekabet Kurumu da devreye girdi. Yapılan incelemeler sonunda elde edilen tespitleri ihbar kabul eden Rekabet Kurumu’nun hallerdeki fahiş fiyatlamalarla ilgili detaylı bir çalışma başlattığı öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 10:14
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. fahiş fiyat
  4. fırsatçılar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Osmangazili genç sultanlar iddialı
    1. Osmangazili genç sultanlar iddialı
    2. İnşaat maliyet endeksi geçen yıl yüzde..
    3. (Özel) Omurilik felçli abla Melike ile..
    4. Doğu illeri için buzlanma ve çığ..
    5. ANTBİRLİK’ten çiftçiye ’satışı..
    6. Osmangazi’den asfalt harekatı
    7. Gram altın 229 lira seviyelerinde
    8. Dünyadaki Mars ’Sivadokya’ ziyaretçi..
    9. İnşaat maliyet endeksi Aralık’ta düştü
    10. Ertesi gün hapı cinsel hastalıklardan..
    11. Şampiyon krosçulardan Kaymakam..
    12. 57 yıldır aynı aileden baba ve oğlunun..
    13. Kuşlar üşümesin diye yuva yaptılar
    14. Kağıtsporlu tekvandoculardan 2 madalya
    15. Gençler katılımcılığı ulusal model..
    16. Dündar şehit ailelerini ziyaret etti
    17. Muş Şeker Fabrikasından çiftçiye 70..
    18. Kerç Boğazı’nda yanan gemiler 1 ay..
    19. Nilüfer’de su kesintisi
    20. AÜ’de bireysel gelişim farkındalık..
    21. Apiterapi, bağışıklık sistemi için..
    22. Uyuşturucu satıcılarına 372 bin TL’lik..
    23. Ahlat, TÜBİTAK Van Bölge Yarışmasına 3..
    24. Belçika’da Türk karateci çocukların..
    25. Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş..
    26. Falken, kış lastiği testlerinde "iyi"..
    27. İstanbul Sabiha Gökçen'e Mercury..
    28. Hakkari Belediyesi ekipleri sokak..
    29. Doğuma pilates yaparak girdi
    30. Spor Toto 1. Lig'de 23. hafta heyecanı
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı