0553 313 94 23

Yüzde 75’i hibe! KOBİ'lere 760 bin liralık hibe fırsatı

TÜBİTAK'ın başlattığı 1505 Programı ile üst sınırı 1 milyon lira olarak belirlenen bütçenin yüzde 75'i KOBİ'lere hibe olarak verilecek.

07 Ekim 2019 Pazartesi 09:40
Yüzde 75’i hibe! KOBİ'lere 760 bin liralık hibe fırsatı

Üniversite-kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamak amacıyla geliştirilen projeler TÜBİTAK tarafından 1505 programı ile destekleniyor.

Kimler başvurabilir?

Türkiye’de yerleşik KOBİ veya büyük ölçekli tüm sermaye şirketleri müşteri kuruluş olarak; üniversiteler, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu araştırma merkez ve enstitüleri, uygulayıcı kuruluş olarak 1505 Programı’na başvurabiliyor. Müşteri kuruluştaki proje sorumlusunun, proje konusu ile ilgili en az lisans derecesine sahip olması isteniyor.

Bütçe ve süre ne kadar?

Proje bütçesi üst sınırı 1 milyon lira olarak belirlenen hibe programında, proje bütçesinin; müşteri kuruluş KOBİ ise yüzde 75’i, büyük ölçekli ise yüzde 60’ı hibe olarak TÜBİTAK tarafından karşılanıyor. Ayrıca; proje bütçesinin yüzde 5’i kadar yürütücü kuruluşa proje kurum hissesi ve proje ekibindeki kadrolu çalışanlara proje teşvik ikramiyesinin tamamı TÜBİTAK tarafından ödeniyor.

760 bin lirayı bulan teşvikten yararlanacak proje süresinin üst sınırı ise 24 ay olarak belirlendi.

Desteklenen gider kalemleri

Yürütücü kuruluşa ait KDV dahil olmak üzere;

-Sözleşmeli personel - bursiyer,

-Seyahat (yurt içi - yurt dışı ulaşım ve konaklama)

-Alet/teçhizat (bir kısmı veya tamamı proje sonunda müşteri kuruluşa devredilebiliyor)

-Malzeme ve sarf giderleri

-Hizmet giderleri (proje toplam bütçesinin en fazla yüzde 20’si kadar) destekleniyor.

Değerlendirme kriterleri

-Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü

-Proje planı ile yürütücü ve müşteri kuruluşun altyapısının proje için uygunluğu

-Proje çıktılarının ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği.

Fizibilite desteği

1505’te proje başvurusundan ve müşteri kuruluş proje için herhangi bir ödeme yapmadan önce; projenin teknik yapılabilirliğini ve yürütücü akademisyenin proje konusundaki yetkinliğini gösterecek ön çalışmaların yapılabilmesi için yürütücü kuruluşa üç ay süre ve tamamı TÜBİTAK tarafından karşılanacak 10 bin lira fizibilite projesi desteği veriliyor. Başvurular ise https://eteydeb.tubitak.gov.tr adresi üzerinden 365 gün boyunca yapılabiliyor.

Destek konuları

-Yeni bir ürün üretilmesi

-Mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi

-Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi

-Maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 09:40
  1. TÜBİTAK
  2. KOBİ
  3. Proje bütçesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Krediye erişim daha da kolaylaştırılmalı! Faizler gerilerse satışlar 700 bini bulur
    1. Krediye erişim daha da..
    2. Fırat’ın doğusuna operasyon başladı mı..
    3. BAE'den İslam karşıtı siyasetçiye para..
    4. Sınırda sıcak gelişme! ABD askerleri..
    5. 60 bin lira teşvik
    6. Kamu memur alımı kamu kurumları memur..
    7. Cep telefonu kiralamada KOBİ’lere..
    8. Çavuşoğlu'ndan operasyona ilişkin..
    9. Rize'de sel ve heyelan; yollar..
    10. Frigya'da turist sayısı ikiye katlandı
    11. Bu platform çok hesaplı
    12. Fatih'te metruk bina alev alev yandı
    13. Türkiye'nin operasyonu öncesi YPG'den..
    14. Japon devriye gemisiyle Kuzey Kore..
    15. Diyarbakır'da feci kaza: Ölü ve..
    16. Yüzde 75’i hibe! KOBİ'lere 760 bin..
    17. Diyarbakır'da zincirleme kaza: Ölüler..
    18. Ferdi Tayfur'dan Başkan Erdoğan'a övgü..
    19. İsrail panik düğmesine bastı: Yenisini..
    20. MHP’den firari FETÖ'cü Emre Uslu’ya..
    21. Ahmet Hakan: Tayyip Erdoğan nefretini..
    22. Gazeteci Karagül'den dikkat çeken..
    23. Dünden bugüne Koç’un orman talanı
    24. Dorukhan Toköz kaç ay oynayamayacak?..
    25. Türkiye'nin operasyon kararı sonrası..
    26. Yeni anneye devletten 8.694 lira
    27. Ermeni sporcu Türk dövüşçüyü öldürmek..
    28. Başkentte tır ve otomobil zincirleme..
    29. Bir zam haberi daha! Fiyatı yüzde 20..
    30. Asgari ücret ile çalışana zam teklifi!..
    "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında son soruyu bildi ama 1 milyon TL'yi alamayacak!
    "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında son soruyu bildi ama 1 milyon TL'yi alamayacak!
    Türk siyasetinde sürpriz gelişme! Yeni bir ittifak geliyor
    Türk siyasetinde sürpriz gelişme! Yeni bir ittifak geliyor
    KADEM ya öğrensin, ya sussun! Saliha Hanım’ın kulağına kim üflüyor bunları?
    KADEM ya öğrensin, ya sussun! Saliha Hanım’ın kulağına kim üflüyor bunları?
    Saadet Partisi'nden İBB'ye çok sert tepki! 'Bunu kabul etmemiz mümkün değil'
    Saadet Partisi'nden İBB'ye çok sert tepki! 'Bunu kabul etmemiz mümkün değil'
    Bahçeli'nin hastalığını fırsat bilip salladıkça salladı... MHP, Önkibar'a karşı harekete geçti!
    Bahçeli'nin hastalığını fırsat bilip salladıkça salladı... MHP, Önkibar'a karşı harekete geçti!

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2019
    İBB duyurdu! Metrobüste yeni dönem
    İBB duyurdu! Metrobüste yeni dönem
    "Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'
    "Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'