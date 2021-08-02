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Dünya Yüzde 70'inin en az bir doz aşılı olduğu ABD'den "İşler daha kötüye gidecek" açıklaması
Dünya

Yüzde 70'inin en az bir doz aşılı olduğu ABD'den "İşler daha kötüye gidecek" açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden'in Sağlık Başdanışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, koronavirüsün delta varyantı sebebiyle salgının seyrinin kötüleşeceği konusunda uyardı. Diğer taraftan DSÖ, aşıların Delta varyantına karşı da önemli oranda etkili olduğu açıklaması yapmıştı.

Yeniakit Publisher
2021-08-02 23:59:00 -
Yüzde 70'inin en az bir doz aşılı olduğu ABD'den "İşler daha kötüye gidecek" açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden'in Sağlık Başdanışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, ülkesinin delta varyantı vakaları nedeniyle muhtemelen daha fazla "acı ve ızdırap" çekeceğini ifade etti.

Aşı olmayanları suçladı

ABC'de Jonathan Karl'ın programına konuk olan Fauci, 7 günlük vaka ortalamasındaki artıştan yakındı ve ABD'de aşı için uygun olan 100 milyon civarında kişinin hala aşı olmadığını kaydetti.

"Aşısızların salgınını görüyoruz." diyen Fauci, "Tekrar tekrar söylüyoruz ki bunun çözümü aşı olmak." şeklinde konuştu

Fauci, yeni karantina beklemediğini sözlerine ekledi.

ABD'de nüfusun yüzde 70'i en az bir doz aşılı

ABD Beyaz Saray Koronavirüs Veri Direktörü Cyrus Shahpar, ABD genelinde yetişkin nüfusun yüzde 70'ine en az bir doz Covid-19 aşısı uygulandığını açıkladı. Ülkedeki yeni vaka sayısı ise 23 bini aştı.

Worldometer internet sitesine göre ABD'de toplam vaka sayısı 35 milyon 768 binin üzerinde. Virüsten ölenlerin sayısı ise 629 bini aşmış durumda.

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