Yüzde 70 devlet desteği sağlık turizmini uçuracak

Sağlık turizmi, dünya genelinde turizm hareketliliğinin en hızlı büyüyen alanlarından biri olarak dikkat çekiyor. Türkiye, turizm gelirlerinin önemli bir bölümünü sağlık turizminden elde ederek bu büyümeden önemli bir pay alıyor. Türkiye ve dünya genelinden turizm profesyonellerini bir araya getirerek yeni iş birliklerine olanak tanıyan İstanbul Turizm Fuarı da bu sene 4-5 Ekim 2023 tarihlerinde sağlık turizminin masaya yatırıldığı unutulmaz bir bilgi şölenine ev sahipliği yaptı.

Ticaret Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Ali Alperen Kaçar Türkiye'deki sağlık turizmi konusunda önemli açıklamalarda bulundu ve Türkiye'nin sağlık turizmi gündemini aktardı. 2015’ten bu yana hem ulusal hem uluslararası arenada kendine özgü marka ameliyatlarla önde gelen bir sağlık kuruluşu olan Askeroğlu Health Group’un CEO’su Şehnaz Askeroğlu da “Sağlık turizmi, Türkiye için adeta madendir. İlmek ilmek işliyoruz” diyerek Türkiye'nin sağlık turizmi potansiyeline vurgu yaptı.

Sağlanan teşvik önemli

Şehnaz Askeroğlu, Askeroğlu Health Group’un ülkemizi sağlık turizminde en ucuz değil, en kaliteli olarak anılmasını misyon edindiklerini belirtti ve, “Devletimiz sağlık turizmi ve hizmet ihracatına önem veriyor ve işini iyi yapan her şirkete yüzde 70 teşvik sağlayarak önemli bir ekonomik katkı sağlıyor. Tek yapmamız gereken kayıtlı, etik ve düzgün bir çalışma sistemi sürdürmek" dedi.

Hasta da doktor da geliyor

Şehnaz Askeroğlu, eşi Op. Dr. Ufuk Askeroğlu’nun bir cerrah olarak, dünyaca ünlü veri tabanlarında kendi tekniklerini kabul ettirdiğini ve İSAPS gibi ABD’nin en önemli plastik cerrahi uzmanları topluluğunda yer almayı başardığını ve dolayısıyla sağlık turizminde hastaların yanı sıra hekimleri de ülkemize getirdiklerini belirtti.