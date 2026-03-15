Gök vatanın çelik zırhı devreye girdi! Bakan Kacır: "Çelik Kubbe aktif, hedef 2000 kilometre!"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çelik Kubbe projesi kapsamında hava savunma sistemlerinin aktif olduğunu belirtti. 2028 yılına kadar ise büyük ölçekli sistemlerin üretim ve teslimatlarının Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmesinin planlandığını kaydetti. Sahada artık "cephe" yerine "kamikaze insansız hava araçları" ve "füze" saldırılarının etkin olduğunu dile getirdi. Bu konuda yürütülen çalışmalara dair bilgi verdi.

Sistemlerin sistemi olarak nitelendirilen Çelik Kubbe projesindeki son durumu paylaştı. ABD-İsrail ve İran ile Rusya-Ukrayna savaşları sonrasında sahada Türkiye'nin savunma alanındaki teknik ihtiyaçlarının karşılanması için yapılan çalışmaları anlattı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, katıldığı bir televizyon programında savaşta sahada yaşanan süreci teknik bakımdan da gözlediklerini aktardı.

Bakan Kacır, “Envantere alınan hava savunma sistemlerimizin tamamı aktif sahanın içinde. Tabii bu sayıyı artırmak istiyoruz. 2027-2028 yıllarında çok büyük ölçekli inşallah üretim ve teslimatları, silahlı kuvvetlerimizi tamamlayacağız. Savaşlarda en çok konuşulan unsurlardan biri kamikaze insansız hava araçları. Bu savaşlar artık cephe savaşları olarak yapılmıyor. Çok uzaktan ülkelerin birbirlerine saldırı düzenleyebildikleri savaşlar gözlemliyoruz. Uzaktan bindirme kutusunun yerine saldırı düzenleniyor” diye konuştu.

Bakan Kacır, Türkiye'nin insansız hava aracı üretiminde dünyanın başını çektiğini kaydetti. Baykar tarafından geliştirilen sınıfının en büyük kamikaze platformu K2 kamikaze İHA'nın, akıllı sürü otonomisi testlerini başarıyla tamamlamasının önemine işaret etti.

İran'ın saldırılarında kullandığı füzelerin etkinliği göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye'nin vurucu timleri olan füzelerdeki son gelişim süreçlerini aktardı ve “En ileri ürünümüz şu anda Tayfun. Hipersonik balistik füzemiz ve Türkiye'nin 2000 kilometre menzilli bir füze programı var. Burada da ileri bir düzeye geldik. Akıncı'dan havadan havaya Bayraktar Akıncı, Gökdoğan füzesi Türkiye'yi dünyada bir ilki başarma düzeyine taşıdı. Şimdi biz 100 kilometreye yaklaştık hava-hava füzelerinde ama daha ileriye çok hızlı geleceğiz” ifadelerini kullandı.

Özellikle yaşanan savaşlarda silah sistemlerinin seri üretiminin ne kadar önemli olduğunun görüldüğünü de belirtti.