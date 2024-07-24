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Gündem Yüzde 60'ın üzerinde oy alan Mansur Yavaş'tan Ankaralılara büyük kazık! Toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapıldı
Gündem

Yüzde 60'ın üzerinde oy alan Mansur Yavaş'tan Ankaralılara büyük kazık! Toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapıldı

Yeniakit Publisher
2024-07-24 14:09:00 -
Yüzde 60'ın üzerinde oy alan Mansur Yavaş'tan Ankaralılara büyük kazık! Toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapıldı

CHP'li Mansur Yavaş'ın idaresindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşıma yüzde 40 zam kararı aldı. Zammın ardından tam bilet 15 TL'den 21 TL'ye, öğrenci bileti de 7 TL 50 kuruştan 10 TL 50 kuruşa çıkacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) bugün gerçekleştirilen toplantısında, toplu ulaşıma yüzde 40 zam kararı alındı.

1 Temmuz 2023 tarihinde 7.50 TL olan tam bilet tutarı 15 TL'ye 4 TL olan indirimli bilet fiyatı 7.50 TL ye yükselmişti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, aldığı son kararla 15 TL olan tam bilet tutarı 21 TL, 7.50 TL olan indirimli bilet ise 10.50 TL oldu. Böylece tam bilet tutarına yüzde 40 zam yapılmış oldu.

CHP'li Mansur Yavaş, 31 Mart 2024'te oyların %60,38'ini alarak yeniden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilmişti.

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